В Башкирии пожарный извещатель вновь помог спастись человеку из огня

Прибывшие спасатели зафиксировали горение кровли. Оказалось, хозяйка дома топила печь и вынесла горячие угли в железном ведре на веранду. Пенсионерка села смотреть телевизор, оставив угли в ведре.

Вскоре женщину напугал громкий сигнал пожарного извещателя, который был установлен в доме с 2020 года. Она вышла на веранду и заметила открытое горение. На помощь женщине прибежали соседи, которые тоже услышали сигнал извещателя.