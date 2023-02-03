В Башкирии пожарный извещатель вновь помог спастись человеку из огня

1 февраля в Альшеевском районе произошёл пожар. Огнём охватило жилой дом в селе Крымский.

Фото №1 - В Башкирии пожарный извещатель вновь помог спастись человеку из огня

Прибывшие спасатели зафиксировали горение кровли. Оказалось, хозяйка дома топила печь и вынесла горячие угли в железном ведре на веранду. Пенсионерка села смотреть телевизор, оставив угли в ведре.  

Вскоре женщину напугал громкий сигнал пожарного извещателя, который был установлен в доме с 2020 года. Она вышла на веранду и заметила открытое горение. На помощь женщине прибежали соседи, которые тоже услышали сигнал извещателя.

Хозяйка дома получил ожоги II степени, так как сначала пыталась ликвидировать возгорание самостоятельно.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии