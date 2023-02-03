В Уфе анонсировали открытие футбольного крытого манежа

В будущем Республиканском центре детско-юношеского футбола в Уфе прошло очередное рабочее совещание на крытом футбольном манеже. Он строится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Запуск объекта планируется уже в марте этого года.

Сейчас в манеже ведутся заключительные работы, а также благоустройство территории. В центре детско-юношеского футбола предусмотрено четыре раздевалки с санузлами и душевыми, а также медицинский пункт. На футбольном поле размером 90 на 55 метров в день смогут заниматься 320 детей.