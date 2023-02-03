В Уфе анонсировали открытие футбольного крытого манежа

В будущем Республиканском центре детско-юношеского футбола в Уфе прошло очередное рабочее совещание на крытом футбольном манеже. Он строится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Запуск объекта планируется уже в марте этого года.

Сейчас в манеже ведутся заключительные работы, а также благоустройство территории. В центре детско-юношеского футбола предусмотрено четыре раздевалки с санузлами и душевыми, а также медицинский пункт. На футбольном поле размером 90 на 55 метров в день смогут заниматься 320 детей.

Задачу, которую мы ставим перед ФК «Уфа», структурным подразделением которого будет этот манеж. Прежде всего оказание услуг нашим детям, спортсменам, населения, на безвозмездной основе. Будет и коммерческая составляющая, такой большой объект нужно содержать.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
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