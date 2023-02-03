В Башкирии 10-летняя девочка впала в кому после падения на неё льда

В Стерлитамаке произошёл несчастный случай. На 10-летнюю девочку упала наледь с крыши дома. Следственный комитет Башкирии начал расследование случившегося.

Фото №1 - В Башкирии 10-летняя девочка впала в кому после падения на неё льда

Инцидент произошёл сегодня, 3 февраля. Девочка выходила с мамой из пункта доставки товаров, который расположен на первом этаже многоэтажного дома. В этот момент на неё упал лёд и снег с крыши.

Девочка получила черепно-мозговую травму и была экстренно госпитализирована. Врачи оценивают состояние ребёнка как крайне тяжелое. По некоторой информации, девочка впала в кому.

Следователи проводят проверку, допрашивают очевидцев и работников управляющей компании, в отношении ребенка планируется проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователи также дадут оценку действиям работников управляющей компании, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки кровли крыши от наледи и снега.

Фото: СК РФ по РБ. 

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