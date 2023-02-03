В Башкирии продлили мораторий на публичные слушания

В республике продлили мораторий на проведение публичных слушаний. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации Башкирии.

Согласно документу, подписанному премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым, в 2023 году устанавливается мораторий на проведение публичных слушаний. В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, упростившие процедуры подготовки и согласования градостроительной документации.