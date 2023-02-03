Башкирия стала пилотным регионом по внедрению интерактивной методики обучения

Республика Башкортостан стала пилотным регионом по внедрению новой интерактивной методики и инструментов. Информацией в своих социальных сетях поделился премьер-министр республики Андрей Назаров.

Новая платформа продвигается в двух направлениях: мобильная игра, вовлекающая учеников в программирование и новые технологии, а также комплекс образовательных активностей с включением в игру. Мальчики и девочки смогут в игровой форме совершенствовать свои знания, взаимодействуя и развиваясь вместе со своим онлайн-героем.