Внедорожники из Башкирии добрались до передовой на Донбассе

Внедорожный гумконвой прибыл на Донбасс. Большую часть гуманитарной помощи, отправленной по поручению Радия Хабирова мобилизованным из нашей республики и бойцам башкирских добровольческих батальонов, составляют автомобили повышенной проходимости. Что ещё земляки отправили своим защитникам на передовую?
Очередной гуманитарный конвой из Башкортостана прибыл на Донбасс поздно вечером. Путь от Уфы неблизкий – более 2000 км. Это расстояние колонна проходит за двое суток. Идут без остановок. В каждом автомобиле по два водителя, которые сменяют друг друга.
Печки-буржуйки, посылки из дома, бензопилы, необходимые спецсредства. Список гумпомощи – десятки позиций. Но главный груз – внедорожники, которые прислали на Донбасс по просьбам самих военнослужащих. «Нивы», УАЗы-буханки и «Патриоты».
На многотонных фурах до передовой не доедешь, поэтому за внедорожниками военнослужащие приехали сами.
Рано утром в сопровождении военных колонна выдвигается в месторасположение мобилизованных из Башкортостана. В целях безопасности гумконвой делят на несколько частей. Далее караван разъезжается по всему Донбассу. 13 глав районных администраций Башкортостана везут гуманитарку своим землякам в Сватово, Мелитополь, Донецк, Луганск, Рубежное, Северодонецк, Новоайдар. По пути передаём военным груз, который по личному поручению главы республики предназначен бойцам отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии, в которой служит уроженец Башкортостана, Герой России Борис Дудко.
В сопровождении республиканского Госкомитета по ЧС колонна проезжаем через Луганск. На выезде из города – очередная остановка.
Ещё один внедорожник УАЗ, доверху забитый гуманитаркой для мобилизованных, привезли представители Караидельского района. Ребята служат в Кременной, где сейчас одна из самых горячих точек на Донбассе.
Наша колонна идёт до Новоайдара. Там уже ждут военнослужащие из Башкортостана. Едва гумконвой останавливается, происходит самое приятное событие, которое только могло случиться здесь, в непосредственной близости от передовой: отец встречает своего сына.
Разгружать фуры помогают мобилизованные. В военный КАМАЗ перекладывают то, что прислали сюда по их заявкам. Многие на Донбассе уже не первый месяц, но в отпуск не торопятся: говорят, что вернутся с победой, в которую верят все до единого.
Не только приветы, но и слова благодарности жителям Башкортостана передают военнослужащие. Говорят, даже на таком большом расстоянии чувствуется поддержка родной республики.