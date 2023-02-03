Внедорожники из Башкирии добрались до передовой на Донбассе

Внедорожный гумконвой прибыл на Донбасс. Большую часть гуманитарной помощи, отправленной по поручению Радия Хабирова мобилизованным из нашей республики и бойцам башкирских добровольческих батальонов, составляют автомобили повышенной проходимости. Что ещё земляки отправили своим защитникам на передовую?

Очередной гуманитарный конвой из Башкортостана прибыл на Донбасс поздно вечером. Путь от Уфы неблизкий – более 2000 км. Это расстояние колонна проходит за двое суток. Идут без остановок. В каждом автомобиле по два водителя, которые сменяют друг друга.

Печки-буржуйки, посылки из дома, бензопилы, необходимые спецсредства. Список гумпомощи – десятки позиций. Но главный груз – внедорожники, которые прислали на Донбасс по просьбам самих военнослужащих. «Нивы», УАЗы-буханки и «Патриоты».

17 муниципалитетов приняли участие в формировании, здесь большое количество внедорожной техники – 22 единицы. Конвой формируется исходя из заявок военнослужащих на имя главы республики. Александр Лопухов, заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Идея родилась просто: земляк подошел, сказал, что брат служит, тяжело с передвижением, транспортировкой раненых, машин не хватает. Сразу мы забронировали, привезли. Дамир Абубакиров, предприниматель из Аскинского района

На многотонных фурах до передовой не доедешь, поэтому за внедорожниками военнослужащие приехали сами.

Спасибо землякам за машины, они очень нужны для вывоза раненых. Позывной «Абрар»

Рано утром в сопровождении военных колонна выдвигается в месторасположение мобилизованных из Башкортостана. В целях безопасности гумконвой делят на несколько частей. Далее караван разъезжается по всему Донбассу. 13 глав районных администраций Башкортостана везут гуманитарку своим землякам в Сватово, Мелитополь, Донецк, Луганск, Рубежное, Северодонецк, Новоайдар. По пути передаём военным груз, который по личному поручению главы республики предназначен бойцам отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии, в которой служит уроженец Башкортостана, Герой России Борис Дудко.

Наш командир Борис Дудко проявил себя героем на поле боя, сейчас он помогает с организацией гуманитарной помощи из республики. Спасибо Радию Хабирову за такую поддержку. Позывной «Шёпот»

В сопровождении республиканского Госкомитета по ЧС колонна проезжаем через Луганск. На выезде из города – очередная остановка.

Ещё один внедорожник УАЗ, доверху забитый гуманитаркой для мобилизованных, привезли представители Караидельского района. Ребята служат в Кременной, где сейчас одна из самых горячих точек на Донбассе.

Наша колонна идёт до Новоайдара. Там уже ждут военнослужащие из Башкортостана. Едва гумконвой останавливается, происходит самое приятное событие, которое только могло случиться здесь, в непосредственной близости от передовой: отец встречает своего сына.

Разгружать фуры помогают мобилизованные. В военный КАМАЗ перекладывают то, что прислали сюда по их заявкам. Многие на Донбассе уже не первый месяц, но в отпуск не торопятся: говорят, что вернутся с победой, в которую верят все до единого.

Спасибо, что не забываете, поддерживаете, главе республики большое спасибо. Скоро вернемся домой с победой. Всем родственникам и всей республике привет! Позывной «Шахтёр»