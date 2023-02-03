В Башкирии количество мегаферм планируют довести до 50 к 2030 году

К 2030 году в республике намерены построить 20 новых ферм, доведя общее количество до полусотни. Речь о комплексах индустриального уровня. На одном из таких в Ермекеевском районе сегодня прошел семинар-совещание под руководством Радия Хабирова. В обсуждении перспектив развития отрасли участие приняли главы муниципалитетов и руководители хозяйств, в их числе инвестор из Германии.
В ходе осмотра животноводческого комплекса не обошлось, что называется, и без телячьих нежностей. Этот малыш так покорил сердце Радия Хабирова, что даже владелец фермы пообещал через два года угостить главу республики молоком, которое будет давать будущая буренка.
За три года хозяйство «Северная нива» в Ермекеевском районе выросло практически на голом поле, став не просто крупнейшим, но и подняв муниципалитет с последних мест по производству молока в первые ряды. За сутки на мегаферме, в которой находятся 2800 голов дойного скота, производят около 90 т молока.
Для того чтобы подоить почти 3 тысяч голов скота, нужно немало времени и ресурсов. И чтобы не строить слишком большой доильный комплекс, на ферме сделали вот такую карусель, на которую коровы заходят по мере необходимости. Этот процесс непрерывный и за сутки позволяет подоить все стадо трижды.
Инвестором животноводческого комплекса выступила российско-германская группа компаний «ЭкоНива» – крупнейший производитель сырого молока в Европе. Общий объем вложений – почти 3 млрд рублей. По сути, это первая индустриальная ферма в Башкортостане.
Курс на развитие индустриального скотоводства в республике взяли с 2018 года. С этого момента реализовано 18 крупных инвестпроектов, на подходе ещё 14. По планам к 2030 году в Башкортостане должно быть не меньше 50 мегаферм, что позволит производить в республике около 1 млн тонн товарного молока. Кормовой базы достаточно, да и потенциал молокозавода на сегодня задействован чуть более чем наполовину.
Молочное животноводство – одна из самых сложных инвестиционно ёмких отраслей. Но и выгодных. Причем соотношение прибыли напрямую зависит от размера хозяйств: чем больше поголовье, тем доходность выше. Федеральные эксперты отметили хороший опыт региона в плане господдержки: фермеры могут получить до 40% в виде субсидий, и этот опыт, возможно, ретранслируют на всю страну.
Зарубежный инвестор отметил, что в деревнях нужно создавать такие условия, чтобы сельские труженики жили не хуже, чем в городах. Предприятие, например, помогло благоустроить территорию местного ФАПа, который в прошлом году власти построили по федеральной программе.
В ходе совещания власти также затронули тему эффективного использования земель сельхозназначения. В республике много площадей, которые простаивают без дела. Радий Хабиров поручил чиновникам на местах вводить эти пашни в оборот. Немецкий инвестор, кстати, уже подобрал один участок в Белебеевском районе, на котором намерен построить ещё одну мегаферму. Символично, что располагаться она будет рядом с деревней Русская Швейцария.