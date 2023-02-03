В Башкирии количество мегаферм планируют довести до 50 к 2030 году

К 2030 году в республике намерены построить 20 новых ферм, доведя общее количество до полусотни. Речь о комплексах индустриального уровня. На одном из таких в Ермекеевском районе сегодня прошел семинар-совещание под руководством Радия Хабирова. В обсуждении перспектив развития отрасли участие приняли главы муниципалитетов и руководители хозяйств, в их числе инвестор из Германии.

В ходе осмотра животноводческого комплекса не обошлось, что называется, и без телячьих нежностей. Этот малыш так покорил сердце Радия Хабирова, что даже владелец фермы пообещал через два года угостить главу республики молоком, которое будет давать будущая буренка.

За три года хозяйство «Северная нива» в Ермекеевском районе выросло практически на голом поле, став не просто крупнейшим, но и подняв муниципалитет с последних мест по производству молока в первые ряды. За сутки на мегаферме, в которой находятся 2800 голов дойного скота, производят около 90 т молока.

Для того чтобы подоить почти 3 тысяч голов скота, нужно немало времени и ресурсов. И чтобы не строить слишком большой доильный комплекс, на ферме сделали вот такую карусель, на которую коровы заходят по мере необходимости. Этот процесс непрерывный и за сутки позволяет подоить все стадо трижды.

Инвестором животноводческого комплекса выступила российско-германская группа компаний «ЭкоНива» – крупнейший производитель сырого молока в Европе. Общий объем вложений – почти 3 млрд рублей. По сути, это первая индустриальная ферма в Башкортостане.

Молоко – стратегический продукт, и Башкортостан будет поддерживать его производство. Когда-нибудь экономика вытеснит старые неэффективные фермы, а товарное молоко в больших объемах будут давать именно новые мегафермы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В молочном животноводстве нужно много людей, и здесь они есть. Есть большой потенциал земельных ресурсов. Господдержка очень продумана. Штефан Дюрр, президент компании «ЭкоНива»

Курс на развитие индустриального скотоводства в республике взяли с 2018 года. С этого момента реализовано 18 крупных инвестпроектов, на подходе ещё 14. По планам к 2030 году в Башкортостане должно быть не меньше 50 мегаферм, что позволит производить в республике около 1 млн тонн товарного молока. Кормовой базы достаточно, да и потенциал молокозавода на сегодня задействован чуть более чем наполовину.

Молочное животноводство – одна из самых сложных инвестиционно ёмких отраслей. Но и выгодных. Причем соотношение прибыли напрямую зависит от размера хозяйств: чем больше поголовье, тем доходность выше. Федеральные эксперты отметили хороший опыт региона в плане господдержки: фермеры могут получить до 40% в виде субсидий, и этот опыт, возможно, ретранслируют на всю страну.

Продукты, производимые в Башкортостане, могут быть востребованы на мировом рынке, и экспорт может стать для России и для республики серьезным драйвером. Артем Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока

Зарубежный инвестор отметил, что в деревнях нужно создавать такие условия, чтобы сельские труженики жили не хуже, чем в городах. Предприятие, например, помогло благоустроить территорию местного ФАПа, который в прошлом году власти построили по федеральной программе.