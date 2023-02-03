В Уфе устанавливают обстоятельства убийства детей собственным отцом

Мужчина расправился с двумя сыновьями, его супруге и дочери удалось спастись. Что толкнуло мужчину на столь ужасный поступок, пока неизвестно. Знакомые делают предположения.

Из подъезда доносятся крики. Многодетная мама звонит в домофон соседям, прося помощи. По предварительной информации, её супруг сначала набросился на одного из сыновей. Женщина попыталась его остановить, но тот начал её душить. Ей удалось вырваться, выбежав с 10-летней дочерью из квартиры, стала звать на помощь.

Проснулась от стука в дверь, потом позвонили в домофон. Просили помочь мужа успокоить, но когда мы пришли, дверь уже была заперта. Ирина, соседка

Детский тюбинг рядом с перепачканной кровью дверью. Соседи говорят, семья любила гулять вместе. Да и в целом производили положительное впечатление. Поэтому никто и не ожидал, что здесь развернется такая картина. Мужчина зарезал своих сыновей – мальчикам было 7 и 13 лет, а после убил себя.

Думаю, где же шумят, гремят – звуки, как будто кого-то бьют об пол, потом крики, женские или детские, но не мужские. Соседка

На месте весь день работали сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Опрашивались и педагоги школы, где учились дети.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку деятельности органов системы профилактики, в том числе по своевременному выявлению детей, находящихся в социально опасном положении. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетних). Сергей Воронов, прокурор г. Уфы

Следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Уфы по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство двух более лиц, малолетних). В настоящее время организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан

Известно, что мужчина работал инженером в компании, которая производит нефтегазовое оборудование.

Я так поняла, проблемы на работе начались финансового характера, он переживал, как будет кормить семью. Просто она поделилась, что у него проблемы на работе. Ирина, соседка