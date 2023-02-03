В Уфе устанавливают обстоятельства убийства детей собственным отцом
Мужчина
расправился с двумя сыновьями, его супруге и дочери удалось спастись. Что толкнуло
мужчину на столь ужасный поступок, пока неизвестно. Знакомые делают
предположения.
Из
подъезда доносятся крики. Многодетная мама звонит в домофон соседям, прося
помощи. По предварительной информации, её супруг сначала набросился на одного
из сыновей. Женщина попыталась его остановить, но тот начал её душить. Ей
удалось вырваться, выбежав с 10-летней дочерью из квартиры, стала звать на
помощь.
Проснулась от стука
в дверь, потом позвонили в домофон. Просили помочь мужа успокоить, но когда мы
пришли, дверь уже была заперта.
Ирина, соседка
Детский
тюбинг рядом с перепачканной кровью дверью. Соседи говорят, семья любила гулять
вместе. Да и в целом производили положительное впечатление. Поэтому никто и не
ожидал, что здесь развернется такая картина. Мужчина зарезал своих сыновей –
мальчикам было 7 и 13 лет, а после убил себя.
Думаю, где же
шумят, гремят – звуки, как будто кого-то бьют об пол, потом крики, женские или
детские, но не мужские.
Соседка
На
месте весь день работали сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.
Опрашивались и педагоги школы, где учились дети.
В ходе надзорных
мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства о
несовершеннолетних, даст оценку деятельности органов системы профилактики, в
том числе по своевременному выявлению детей, находящихся в социально опасном
положении. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер
прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и
результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по п.
«а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетних).
Сергей Воронов, прокурор г. Уфы
Следственными органами
Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя
города Уфы по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 1 ст.
105 УК РФ (убийство двух более лиц, малолетних). В настоящее время организован
комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех
обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий,
способствовавших его совершению. Расследование уголовного дела находится на
контроле у руководства следственного управления республики.
Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан
Известно,
что мужчина работал инженером в компании, которая производит нефтегазовое
оборудование.
Я так поняла,
проблемы на работе начались финансового характера, он переживал, как будет
кормить семью. Просто она поделилась, что у него проблемы на работе.
Ирина, соседка
Пока
это лишь предположения. Следователи проводят проверку на работе мужчины. Маме и
её дочери оказывают психологическую помощь.