В Башкирии прошел туристко-экологический фестиваль «Тропами Уфимского ожерелья»

Учителя и школьники столицы республики прошли по маршруту «Уфимского ожерелья» на лыжах. Здесь прошел туристко-экологический фестиваль. На старт вышло 17 команд, которые представляли учебные заведения Октябрьского района Уфы.
Вставать на лыжи теперь полезно не только для здоровья, но и для интеллекта. Цель фестиваля «Тропами Уфимского ожерелья» – не только выявить самых быстрых спортсменов, но и расширить кругозор школьников и их педагогов.
Уфимское ожерелье летом – это велопешеходная дорожка. Зимой здесь созданы прекрасные условия для занятий лыжным спортом. Всего на дистанции было четыре промежуточных этапа – два интеллектуальных и два туристических. Один из них – это параллельная лестница. Такое испытание давалось сложнее скорее учителям, чем школьникам.
Ближайшие дни будут насыщенными для любителей зимнего спорта. В стране пройдет «Лыжня России». В Октябрьском районе столицы республики старт ожидается 9 февраля на трассе в парке Гафури.
По итогам фестиваля «Тропами Уфимского ожерелья» определили самых быстрых и находчивых участников. Третье место – у центра образования №114, второе – у гимназии №84. Победителями стали представители гимназии №47.