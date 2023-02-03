В Башкирии прошел туристко-экологический фестиваль «Тропами Уфимского ожерелья»

Учителя и школьники столицы республики прошли по маршруту «Уфимского ожерелья» на лыжах. Здесь прошел туристко-экологический фестиваль. На старт вышло 17 команд, которые представляли учебные заведения Октябрьского района Уфы.

Вставать на лыжи теперь полезно не только для здоровья, но и для интеллекта. Цель фестиваля «Тропами Уфимского ожерелья» – не только выявить самых быстрых спортсменов, но и расширить кругозор школьников и их педагогов.

Учителя и ученики проходят по тропе «Уфимское ожерелье» два километра. Ребята поучаствуют в экологической викторине. Вопросы ее связаны с флорой и фауной Республики Башкортостан. Светлана Владимирова, директор детского центра туризма «Меридиан»

Уфимское ожерелье летом – это велопешеходная дорожка. Зимой здесь созданы прекрасные условия для занятий лыжным спортом. Всего на дистанции было четыре промежуточных этапа – два интеллектуальных и два туристических. Один из них – это параллельная лестница. Такое испытание давалось сложнее скорее учителям, чем школьникам.

С ними очень интересно. У нас возраст отличается. Иногда можно что-то спросить, они могут помочь. Динара Хусаинова

Ближайшие дни будут насыщенными для любителей зимнего спорта. В стране пройдет «Лыжня России». В Октябрьском районе столицы республики старт ожидается 9 февраля на трассе в парке Гафури.

Традиционно в «Лыжне России» принимают участие школьники, работники организации и предприятий. В прошлом году у нас участвовало 1500 человек. В этом году ждем еще больше. Всех приглашаем. Алик Рамазанов, начальник информационно-аналитического отдела администрации Октябрьского района г. Уфы