В Уфе на ребенка упала наледь с крыши многоквартирного дома

В Уфе на ребенка упала наледь, сорвавшаяся с крыши многоквартирного дома на пр. Октября. Это произошло 1 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.

Предварительно установлено, что мальчик 2011 года рождения проходил мимо того дома со сверстником. В результате падения наледи ребенок получил травму головы. Вместе с матерью мальчик обратился в медицинское учреждение, а после оказания помощи был отпущен. Следователи начали доследственную проверку.