В Уфе на ребенка упала наледь с крыши многоквартирного дома

В Уфе на ребенка упала наледь, сорвавшаяся с крыши многоквартирного дома на пр. Октября. Это произошло 1 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.

Фото №1 - В Уфе на ребенка упала наледь с крыши многоквартирного дома

Предварительно установлено, что мальчик 2011 года рождения проходил мимо того дома со сверстником. В результате падения наледи ребенок получил травму головы. Вместе с матерью мальчик обратился в медицинское учреждение, а после оказания помощи был отпущен. Следователи начали доследственную проверку.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, организован комплекс проверочных мероприятий, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, в ходе проверки действиям работников управляющей компании, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки кровли крыши от наледи и снежных масс, будет дана правовая оценка.

Пресс-служба СУ СК России по Башкирии

Фото: соцсети СУ СК России по Башкирии

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