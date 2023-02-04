В Башкирии снова отмечается рост числа новых заболевших коронавирусом

В Башкирии последние несколько дней снова отмечается рост числа новых фактов коронавируса. Так, за последние сутки зарегистрирован 161 новый случай заражения.

По данным Министерства здравоохранения РБ на 4 февраля, в республике с начала пандемии выявлено 348 622 фактов Covid-19. Выписано за это же время 341 097 пациентов, в том числе за последние сутки – 113.