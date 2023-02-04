В Башкирии произошло ДТП с двумя легковушками и грузовиком, погиб мужчина

В Башкирии утром на 151 километре трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе было совершено ДТП. Глава ГИБДД РБ сообщил первые подробности.

По предварительным данным, столкнулись «Лада приора», которой управлял 31-летний житель Куюргазинского района республики, и встречный грузовик «Скания», за рулем которого находился 39-летний житель Уфимского района. Далее грузовик столкнулся с встречным «Ниссан Кашкай».