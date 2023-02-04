В Башкирии продолжается работа «мобильных бригад»

В Башкортостане продолжается работа «мобильных бригад», которые доставляют пожилых жителей сельской местности в медицинские организации. Такие спецавтомобили, которые позволяют людям старше 65 лет добраться до врача с комфортом, появились в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Помощью мобильных бригад воспользовались уже больше 8 тысяч пожилых жителей региона.

Заботливо о каждом пассажире. Сегодня «медицинское такси» работало в Бирском районе. Пенсионеров соцработники забирали прямо из дома. Пожилые люди радуются: не надо идти на автобусную остановку или вообще пешком, выверяя каждый свой шаг в такую погоду.

Спецтранспорт выдали социальным работникам, чтобы они могли доставить пожилых людей до медицинских учреждений и обратно. В силу возраста для многих пройти даже пару сотен метров довольно сложно. А такие мобильные бригады работают даже в отдаленных населенных пунктах. Если пожилому человеку нужно сдать анализы или пройти обследование, его довезут до ФАПа, амбулатории или в районной больницы.

В программе обследования – сдача анализов, ЭКГ, кардиограмма, консультация терапевта и осмотр узких специалистов. Все можно успеть за один день.

Мобильные бригады, которые помогают людям старше 65 лет добраться до медицинских учреждений, в республике появились в 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На закупку автотранспорта из федерального бюджета было выделено порядка 34 млн рублей.

Башкортостан получил 18 микроавтобусов вместимостью восемь человек. Спецтранспорт оборудован электроподъемниками для инвалидной коляски, поручнями, подлокотниками и кнопкой для вызова водителя. Кроме него на пути в лечебное учреждение пенсионера сопровождает соцработник и фельдшер. В дороге может и давление подскочить, и голова закружиться. Ведь ехать порой приходится все 70, а то и 100 км.

Муниципалитетов четыре – машина всего одна, она обслуживает Бирский, Аскинский, Мишкинский и Караидельский районы. График расписан так, что ежедневно такси ездит по какому-то одному населённому пункту, так что логистика выстроена, и никто не остаётся обделённым. И попасть на приём к врачу могут все, кому это необходимо.