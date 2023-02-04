В Башдрамтеатре состоялась премьера спектакля «Красный паша»

В основе сюжета жизнь выдающегося советского дипломата Карима Хакимова. Именно уроженцу Башкортостана удалось подружить Советский Союз и Саудовскую Аравию. В 1982 году спектакль «Красный паша» уже ставили на сцене театра. Теперь постановка вместе с именем Карима Хакимова вернулась в репертуар. Идею возвращения забытого имени Красного паши поддержал Глава республики. В оригинальную пьесу Нажиба Асанбаева теперь добавлены новые факты из жизни дипломата.

Историческое событие, с которого и началось выстраивание отношений СССР и Саудовской Аравии. Советский дипломат Карим Хакимов во время аудиенции покоряет короля арабской страны. Это события вековой давности. Уроженец республики благодаря своему уму, воспитанию и образованию сумел возвести мосты дружбы между странами. История простого мальчишки из глубинки, ученика медресе, который дослужился до генерального консула государства.

Я горжусь. Я рада, что имя вернули народу. И большое спасибо артистам. Шаура Яганова

Карим Хакимов становится настоящим другом королевской семьи. Он получает неслыханную для иностранцев привилегию: советский дипломат может в любое время встречаться с королем. Не художественная выдумка, а факт.

Саудиты смотрели на Хакимова как на своего человека. Не как на чужака, представителя Советской России, а представителя арабо-мусульманской культуры. Благодаря этому он имел возможность беседовать с королем в любое время. Такая честь не была дана никому. Флюр Сибагатов, кандидат филологических наук

Впервые «Красный паша» был поставлен на сцене Башдрамтеатра в 1982 году. Тогда роль Карима Хакимова исполнил мастер сцены Ахтям Абушахманов. В новом прочтении он уже в зрительном зале оценивает работу молодых коллег, в том числе и режиссерскую работу своего сына.

Сидел и сравнивал игру артистов разных поколений. Появились слезы во время спектакля. Ахтям Абушахманов, заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан

Айрат Абушахманов внес несколько дополнений в оригинальную пьесу Нажиба Асанбаева. Работали с архивными материалами. Так появились сцены из детства и детали, которые характеризуют главного героя. Символично, кстати, что первыми Красного пашу увидели жители Бижбулякского района еще до Нового года. Именно здесь и родился будущий гений дипломатии.

На самом деле личность Карима Хакимова ещё до конца, как мне кажется, не изучена. Это личность мирового уровня, а не только российского. Буквально недавно отметили 130-летие со дня его рождения. И в его деревне мы сказали, что мы спектакль начнём показывать не где-нибудь в Уфе или в Москве, а именно на его Родине, чтобы это было символично. Айрат Абушахманов, главный режиссёр Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури

В родной деревне Дюсяново берегут историю Карима Хакимова и даже есть музей. Здесь хранятся собранные по крупицам материалы и личные вещи Красного паши. Многое сохранили после обвинения Карима Хакимова в шпионаже и расстреле. Позже дипломат был реабилитирован.

Мой дед был первым биографом Карима Хакимова. После расстрела некоторые документы мы хранили дома, это было на тот момент опасно. Зарема Гиндуллина, внучатая племянница Карима Хакимова

В 90-х спектакль убрали из репертуара. Восстановить его предложил Глава Башкортостана Радий Хабиров во время визита в музей Карима Хакимова в декабре 2021 года. Спектакль вызвал восторг зрителей.

Наряду с генералом Шаймуратовым, со штурманом Альбановым, забытые и полузабытые имена возвращаются. И это большое дело, которое начал и продолжает глава республики Радий Хабиров. Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан

Я очень люблю этого героя. Очень благодарна Радию Хабирову за возвращенные имена. Гульнара Ахмадуллина