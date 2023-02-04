В Башдрамтеатре состоялась премьера спектакля «Красный паша»

В основе сюжета жизнь выдающегося советского дипломата Карима Хакимова. Именно уроженцу Башкортостана удалось подружить Советский Союз и Саудовскую Аравию. В 1982 году спектакль «Красный паша» уже ставили на сцене театра. Теперь постановка вместе с именем Карима Хакимова вернулась в репертуар. Идею возвращения забытого имени Красного паши поддержал Глава республики. В оригинальную пьесу Нажиба Асанбаева теперь добавлены новые факты из жизни дипломата.
Историческое событие, с которого и началось выстраивание отношений СССР и Саудовской Аравии. Советский дипломат Карим Хакимов во время аудиенции покоряет короля арабской страны. Это события вековой давности. Уроженец республики благодаря своему уму, воспитанию и образованию сумел возвести мосты дружбы между странами. История простого мальчишки из глубинки, ученика медресе, который дослужился до генерального консула государства.
Карим Хакимов становится настоящим другом королевской семьи. Он получает неслыханную для иностранцев привилегию: советский дипломат может в любое время встречаться с королем. Не художественная выдумка, а факт.
Впервые «Красный паша» был поставлен на сцене Башдрамтеатра в 1982 году. Тогда роль Карима Хакимова исполнил мастер сцены Ахтям Абушахманов. В новом прочтении он уже в зрительном зале оценивает работу молодых коллег, в том числе и режиссерскую работу своего сына.
Айрат Абушахманов внес несколько дополнений в оригинальную пьесу Нажиба Асанбаева. Работали с архивными материалами. Так появились сцены из детства и детали, которые характеризуют главного героя. Символично, кстати, что первыми Красного пашу увидели жители Бижбулякского района еще до Нового года. Именно здесь и родился будущий гений дипломатии.
В родной деревне Дюсяново берегут историю Карима Хакимова и даже есть музей. Здесь хранятся собранные по крупицам материалы и личные вещи Красного паши. Многое сохранили после обвинения Карима Хакимова в шпионаже и расстреле. Позже дипломат был реабилитирован.
В 90-х спектакль убрали из репертуара. Восстановить его предложил Глава Башкортостана Радий Хабиров во время визита в музей Карима Хакимова в декабре 2021 года. Спектакль вызвал восторг зрителей.
Кроме Карима Хакимова на Родину вскоре вернутся еще более 40 имен деятелей республики – тех, кто незаслуженно забыт. На улице Свердлова планируется открыть музей возвращенных имен – место, где будет торжествовать историческая справедливость.