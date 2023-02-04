В Уфе состоялся День зимних видов спорта

Этот праздник появился в 2015 году. Его посвятили зимним Олимпийским играм в Сочи. С тех пор любители активного отдыха в разных городах России проводят его на лыжне.

Первыми на старт вышли девушки до 16 лет, затем юноши и взрослые. Также проверили свои силы на дистанции и дети. Все они преодолели полтора и три километра. Всего в спорткомплекс «Биатлон» пришли более 5000 участников мероприятия и зрителей. 800 из них вышли на массовый лыжный старт.

Также в День зимних видов спорта состоялось открытие первенства России по биатлону среди юниоров. Уже завтра участники проведут спринтерскую гонку. Во вторник состоится эстафета.

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