В Уфе состоялся День зимних видов спорта

Этот праздник появился в 2015 году. Его посвятили зимним Олимпийским играм в Сочи. С тех пор любители активного отдыха в разных городах России проводят его на лыжне.

Первыми на старт вышли девушки до 16 лет, затем юноши и взрослые. Также проверили свои силы на дистанции и дети. Все они преодолели полтора и три километра. Всего в спорткомплекс «Биатлон» пришли более 5000 участников мероприятия и зрителей. 800 из них вышли на массовый лыжный старт.