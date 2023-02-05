В Башкирии осудили мужчину за «пьяное» вождение

С 2017 года молодой человек периодически сталкивался с инспекторами ГИБДД. За рулём парень часто был в состоянии алкогольного опьянения. Сначала его лишили прав (на 1 год 7 мес.), во второй раз — приговорили к общественным работам (и лишению прав на 2 года).