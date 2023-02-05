В Башкирии при столкновении машин погибли два водителя

4 февраля в Башкирии произошли две смертельные аварии, которые унесли жизни водителям. Появились подробности ДТП.

В Стерлитамакском районе на 151 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Лада Приора», за рулём которой был 31-летний житель Куюргазинского района, и грузовик под управлением 39-летнего жителя Уфимского района. После удара в грузовик въехал встречный «Ниссан Кашкай». В аварии погиб водитель отечественного авто.

Похожая авария произошла в Абзелиловском районе. На 34 км автодороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай столкнулись 39-летний мужчина на «Лексус РХ» и 43-летняя женщина на ВАЗ-2114. От удара водительница скончалась на месте аварии.