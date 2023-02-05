В Башкирии в подъезде огнём охватило диван

4 февраля вечером в Нефтекамске зафиксировали пожар в жилом доме. Инцидент произошёл в многоэтажке по улице Социалистической.

Оказалось, огнём охватило диван, который стоял в подъезде дома на площадке между 7 и 8 этажом. Возгорание перекинулось на окно.

Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 15 человек, среди которых трое – дети. Самостоятельно эвакуировались ещё 17 человек. Открытое горение удалось ликвидировать за 10 минут. Погибших и пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются.