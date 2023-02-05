Спасатели Уфы пришли на помощь замерзающему в снегу мужчине

Сегодня, 5 февраля, около пяти часов утра в службу спасения обратился 46-летний мужчина. Он сообщил, что заблудился в лесу.

Мужчина заблудился в лесном массиве между поселками Максимовка и Тимашево. На помощь к туристу отправились сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы.

Спасатели были на связи с мужчиной, поэтому его удалось найти достаточно быстро. Однако «потеряшка» очень замёрз в зимнем лесу. Он сидел в снегу и с трудом мог двигаться.