Житель Башкирии, задержанный с наркотиками, выпрыгнул из машины под колёса иномарки

3 февраля в Гафурийском районе сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя села Красноусольский по подозрению в распространении наркотиков.

Оказалось, сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Находясь в служебной машине, мужчина попытался скрыться. Он открыл пассажирскую дверь, выпрыгнул и попытался бежать, но был сбит встречной иномаркой.