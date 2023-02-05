Житель Башкирии, задержанный с наркотиками, выпрыгнул из машины под колёса иномарки

3 февраля в Гафурийском районе сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя села Красноусольский по подозрению в распространении наркотиков.
Оказалось, сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Находясь в служебной машине, мужчина попытался скрыться. Он открыл пассажирскую дверь, выпрыгнул и попытался бежать, но был сбит встречной иномаркой.
Пострадавшего экстренно госпитализировали, но от полученных травм мужчина скончался в больнице. По данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.