«Большой потенциал»: как в Башкирии развивают мегафермы

Республика ставит масштабные цели по развитию сельского хозяйства. На неделе особое внимание уделили теме животноводства. В частности, Радий Хабиров на одном из семинаров рассказал о планах построить в Башкортостане 20 новых ферм, доведя общее количество до 50. Речь о комплексах индустриального уровня. На одном из таких в Ермекеевском районе как раз и прошло совещание. В обсуждении перспектив развития отрасли участие приняли главы муниципалитетов и руководители хозяйств, в их числе инвестор из Германии.
Слово «мегаферма» для башкирских аграриев относительно новое. И этот комплекс в Ермекеевском районе, можно сказать, первый представитель. Он рассчитан на 2800 дойных коров и более 3 тысяч голов молодняка.
В ходе осмотра животноводческого комплекса не обошлось, что называется, и без телячьих нежностей. Этот малыш так покорил сердце Радия Хабирова, что даже владелец фермы пообещал через два года угостить главу республики молоком, которое будет давать будущая буренка.
А ведь еще три года на этом месте было голое поле. За это время хозяйство «Северная нива» стало не просто крупнейшим в районе, но и подняло муниципалитет с последних мест по производству молока в первые ряды. За сутки на мегаферме производят около 90 тонн сырого продукта. Для того чтобы подоить почти 3 тысяч голов скота, нужно немало времени и ресурсов. И чтобы не строить слишком большой доильный комплекс, на ферме сделали вот такую карусель, на которую коровы заходят по мере необходимости. Этот процесс непрерывный и за сутки позволяет подоить все стало трижды.
Инвестором животноводческого комплекса выступила российско-германская группа компаний «ЭкоНива» – крупнейший производитель сырого молока в Европе. Общий объем вложений – почти 3 млрд рублей.
По сути, это первая индустриальная ферма в Башкортостане. Впрочем, инвестор Штефан Дюрр слова «индустриальный» все же старается избегать. Ведь продукт, по его словам, самый натуральный. А отношение к животным – бережное.
Курс на развитие индустриального скотоводства в республике взяли с 2018 года. С этого момента реализовано 18 крупных инвестпроектов, на подходе ещё 14. По планам к 2030 году в Башкортостане должно быть не меньше 50 мегаферм, что позволит производить в республике около 1 млн тонн товарного молока. Кормовой базы достаточно, да и потенциал молокозаводов на сегодня задействован чуть более чем наполовину.
Что ни год, то рекорды. Взять хотя бы Чекмагушевский район, в хозяйствах которого впервые в Башкортостане за сутки надоили 200 тонн молока. Это десятая часть от всего республиканского объема. Отличились два крупных предприятия – «Герой» и «Базы». Оба, кстати, реализуют различные инвестпроекты. Показатели постоянно растут. Для сравнения: в 2022-м объемы по муниципалитету были ниже почти на четверть. Молоко всегда в цене, говорят аграрии и делают на этом ставку.
Молочное животноводство – одна из самых сложных инвестиционно ёмких отраслей. Но и выгодных. Причем соотношение прибыли напрямую зависит от размера хозяйств: чем больше поголовье, тем доходность выше. Федеральные эксперты отметили хороший опыт региона в плане господдержки: фермеры могут получить до 40% в виде субсидий, и этот опыт, возможно, ретранслируют на всю страну.
Зарубежный инвестор отметил, что в деревнях нужно создавать такие условия, чтобы сельские труженики жили не хуже, чем в городах. Предприятие, например, помогло благоустроить территорию местного ФАПа, который в прошлом году власти построили по федеральной программе.
В ходе совещания власти также затронули тему эффективного использования земель сельхозназначения. В республике много площадей, которые простаивают без дела. Радий Хабиров поручил чиновникам на местах вводить эти пашни в оборот. Немецкий инвестор, кстати, уже подобрал один участок в Белебеевском районе, на котором намерен построить ещё одну мегаферму. Символично, что располагаться она будет рядом с деревней Русская Швейцария.