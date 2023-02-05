«Большой потенциал»: как в Башкирии развивают мегафермы

А ведь еще три года на этом месте было голое поле. За это время хозяйство «Северная нива» стало не просто крупнейшим в районе, но и подняло муниципалитет с последних мест по производству молока в первые ряды. За сутки на мегаферме производят около 90 тонн сырого продукта. Для того чтобы подоить почти 3 тысяч голов скота, нужно немало времени и ресурсов. И чтобы не строить слишком большой доильный комплекс, на ферме сделали вот такую карусель, на которую коровы заходят по мере необходимости. Этот процесс непрерывный и за сутки позволяет подоить все стало трижды.