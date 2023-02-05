Бойцы батальонов из Башкирии в зоне СВО: «Мы здесь один кулак»

Пристальное внимание власти сейчас – к бойцам на передовой. Военнослужащие добровольческих батальонов из Башкортостана продолжают выполнение поставленных задач в зоне спецоперации. В череде боевых будней есть и свои радости жизни, которыми солдаты делятся с братьями по оружию. О ситуации на передовой – в нашем репортаже.

В сопровождении военнослужащих из Башкортостана снова едем на позиции нашего батальона имени Героя России Александра Доставалова. Бойцы стоят на передовой, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Доезжаем до позиций под канонаду артиллерийской дуэли. Поражает спокойствие бойцов, которые, несмотря на громкие хлопки, словно и не замечают взрывов снарядов. Военнослужащий с позывным «Соболь», вернувшись с передовой на отдых в штаб, колет дрова для топки печи.

Каждый день разрывы, но мы привыкли уже, тут каждый день так. Настроение у ребят отличное. Позывной «Соболь»

В штабе встречаем бойца с позывным «Скорый». Он только что вернулся из двухнедельного отпуска. Не с пустыми руками.

Приехал из Янаула. Родственники сослуживцев попросили передать им посылки. Не смог отказать, всё довез. Позывной «Скорый»

Обеспеченность башкирских батальонов – одна из лучших. И это касается не только зимней экипировки, вооружения, специальных средств. Лекарственные препараты тоже в достатке. Что немаловажно в боевых условиях, когда даже простой жгут может спасти жизнь солдата.

Всеми необходимыми лекарствами обеспечены, если что нужно, подаём заявки. Спасибо республике, что не забывают. Позывной «Космос»

Во время очередной командировки на Донбасс нашу безопасность обеспечивают шаймуратовцы с позывными «Юрэ», «Лесник» и «Шаман». Вместе выдвигаемся на передовую позицию. Дальше ехать на машине нельзя. Идём пешком несколько километров. По пути нас встречают доставаловцы.

Артиллерия противника работает по нашим позициям, наша артиллерия работает по ним. Но наша артиллерия чаще работает, их намного сильнее давит. И «Грады» работают, и крупнокалиберная артиллерия. Получается, что Белогоровка в клещах, вот они и огрызаются. Позывной «Чекист»

Параллельно наши сопровождающие, отвечающие не только за безопасность журналистов, но и помогающие военнослужащим из Башкортостана, фиксируют просьбы добровольцев – речь об отпуске и организованной доставке бойцов домой за счёт республики.

Сейчас вопрос уже решенный. Даётся два дня на дорогу в одну сторону и два дня, чтобы вернуться. Автобус одних привозит, других забирает. Проблем с этим нет. Уже человеку голову не нужно ломать, каким образом до дома добираться. У нас уже вторая партия ушла. Автобусы приезжают, забирают одних, заменяют другими. Позывной «Сова»

Сейчас мы находимся в непосредственной близости от передовой. Буквально за лесом уже находится линия боевого соприкосновения. Работает вражеская артиллерия по нашим позициям. Бойцы батальона Александра Доставалова находятся там, ребята работают. Ситуация остаётся, как говорят военные, стабильно напряжённой.

Из-за артобстрела дальше нас не пропускают. К тому же в небе кружат вражеские коптеры. «Птичка со сбросом» – значит квадрокоптер с прикрепленной гранатой. Но на позициях, судя по этому видео, бойцы к винтокрылым привыкли и даже открывают по ним охоту. Республика отправила батальонам антидронные ружья.

Меняем дислокацию и отправляемся к шаймуратовцам. Их перебросили в Донецкую Народную Республику. Сейчас мы направляемся в расположение нашего добровольческого батальона имени героя России Минигали Шаймуратова. Ребята продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня к ним должны приехать и наши священнослужители отец Виктор и Хамза-хазрат. Встретимся с ними, пообщаемся, узнаем настроение ребят. Дорога неблизкая, и на нашем служебном автомобиле мы бы не проехали. По бездорожью приходится передвигаться на военном КАМАЗе. Дороги здесь – сплошное месиво, плюсовая температура, снега мало. Поэтому, конечно, та гуманитарная помощь, те внедорожники, которые республика отправляет на Донбасс, безусловно, необходимы нашим военнослужащим – мобилизованным и добровольцам. Едем на КАМАЗе, обеспечивающим связь. В зоне боевых действий надёжная коммуникация – залог успеха.

Без связи вообще очень тяжело. И без связи практически невозможно рассредоточить бронетехнику. Позывной «142»

333 является обратным отсчетом для выстрела, который происходит ровно по команде «три». В итоге батарея работает как единый механизм.

Даже сильным духом потомкам Салавата порой необходимо излить душу и спросить совета. Верные товарищи военнослужащих на передовой – представители духовенства. Отец Виктор и Хамза-хазрат всегда рядом в нужную минуту и готовы помочь. Какой бы ни была обстановка. Шаймуратовцы на личном опыте убедились, что порой молитва оберегает надёжнее бронежилета.

Когда ездили в Кременную к мобилизованным, я проводил там обеденный намаз, зухр. Кругом в радиусе 200-400 метров взрывались мины. Но мы молитву не прекратили и закончили ее. Это было на передовой, где стояли наши мобилизованные бойцы. И когда мы ехали к шаймуратовцам в сентябре, мы тоже попадали под обстрел на своей машине. Хамза-хазрат, духовный наставник башкирских батальонов

Вера не только во Всевышнего, но и в свою страну помогает бойцам на поле боя. Своих не бросают и отступать не собираются.

Дух боевой, настроение отличное. Все готовы к бою. Естественно, победа не за горами, и она будет за нами. Слаженность абсолютная. Предателей среди нас нет, тех, кто отступает, тоже нет. Мы здесь одна семья, один кулак, разжать нас невозможно. Душу греет, когда приходит гуманитарка от жителей Башкортостана, от главы республики. Спасибо, что он нас не забывает, всё, что нам необходимо, без внимания не оставляет. Позывной «Будулай»

Пришел в батальон по собственному желанию, не думал ни о чем лишнем. Знал, куда иду. Отдавал себе отчёт. Никто кроме нас. С таким лозунгом шел сюда. Если мы этого не сделаем, никто не сделает. Позывной «Али»

Никто из них не знает, где окажется завтра. Обстановка на линии фронта может поменяться в любую минуту. Неизменна лишь общая вера в победу, уверенность в своем боевом товарище, с которым они готовы разделить не только тяготы военной службы, но и приятные моменты. У позывного «Сова» дома буквально на днях произошло радостное событие.