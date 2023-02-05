Военнослужащие из Башкирии продолжают прибывать в краткосрочный отпуск

Военнослужащие, в том числе и мобилизованные, продолжают прибывать в отпуск. На неделе в Башкортостан приехала очередная группа. Солдаты находят время не только для своей семьи. Они участвуют в памятных мероприятиях и проводят беседы в школах. К примеру, один из шаймуратовцев встретился с ученицей 9 класса, которая написала ему письмо на фронт. Полгода солдат хранил его и пообещал вернуться и пообщаться с девочкой.

На Советскую площадь близкие солдат прибывают задолго до автобусов с бойцами. После построения военнослужащих и возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову – время самых крепких объятий. Эмоции переполняют не только женщин – чувствам поддаются и бойцы.

Счастье, радость. Если честно, эмоции пока не до конца понятны. Наверное, через полдня будут понятны эмоции эти. А пока не понимаю еще.

Позывной «Бэха»

28 сентября был призван, сейчас рад, что удалось повидаться с семьей. Хоть это и короткая побывка, но для солдата нет ничего лучше, чем увидеть своих родных, это лучшая награда. Через 10 дней поедем обратно, чтобы другая смена приехала, тоже отдохнули, увидели свои семьи, и потом уже вернемся с победой. Поначалу было, конечно, нелегко, но сейчас уже все привыкли. Ребята все у нас хорошие. Мы на позитиве все.

Позывной «Вольт»
Фото №1 - Военнослужащие из Башкирии продолжают прибывать в краткосрочный отпуск

Мобилизованные  отпускники дома пробудут 10 дней, после которых они вновь вернутся в зону СВО. Бойцы приехали домой организованно, уезжать будут также. Для их комфортного передвижения по поручению Радия Хабирова были выделены специальные автобусы. Полгода военнослужащие были на передовой, и только близкие замечают, как сильно они за это время изменились.

Изменился, возмужал.  Голос изменился, все изменилось в нем.

Супруга мобилизованного

Свой отпуск бойцы проводят не только дома. На передовой солдаты получали много писем от незнакомых людей, и вот, вернувшись домой, военнослужащий с позывным «Шах» встретился с той самой школьницей, чью весточку читал, сидя в окопе. Письмо получил еще в сентябре и пообещал себе: как только вернется на Родину, они обязательно встретятся.

Пенальти

Когда писала, желала всего хорошего. Такое совпадение, что письмо досталось человеку из Уфимского района, еще и обратная связь.

Элина Канафиева, ученица 9 класса школы с. Дмитриевка

Все письма военнослужащий бережно хранил в полиэтиленовом файле. У Элины же теперь на память от бойца мягкая игрушка и белые цветы. В долгу не осталась и она сама. Девятиклассница подарила шаймуратовцу записную книжку. В акции «Письма на фронт» принимали участие все ее одноклассники. Кто получит в руки  слова поддержки, школьники не знали, а вот их имена солдаты не забудут.

Для нас большая поддержка. Как будто частичка Родины. У мужиков слезы на глазах.

Позывной «Шах», боец батальона им. М. Шаймуратова

Поддерживают бойцов не только словом, но и делом. 120 яиц, несколько килограммов муки – и все тесто с любовью нарезается в домашнюю лапшу. Продукт пополнит состав гуманитарного груза. Так мамы, жены и жительницы села Старокуручево решили поддержать тех, кто находится вдали от Родины.

Несмотря на расстояние, мы хотим, чтобы ребята почувствовали, что мы с ними рядом. Сегодня мы решили им нарезать домашнюю лапшу, чтобы ребята почувствовали домашний уют, домашнюю вкусную лапшу, которую мама им когда-то резала, когда они были дома.

Людмила Камаева, жительница с. Старокуручево

Семья Мрясовых решила приготовить и отправить на фронт домашнюю тушенку. На подмогу пришли родные и друзья. Закатанные банки с мясом также отправятся к башкирским бойцам.

Первый раз когда отправка была, тоже помогала. В этот раз вот тоже с Сашей решили помочь. Спасибо подружкам, друзьям, родственникам, что пришли, собрались.

Светлана Мрясова, жительница с. Старокуручево

По мере возможности каждый вносит лепту в общее дело. Жители республики показали сплоченность и единение. Бойцам такой крепкий тыл дома помогает не падать духом и не отступать в деле защиты интересов Родины.

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