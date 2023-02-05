Военнослужащие из Башкирии продолжают прибывать в краткосрочный отпуск

28 сентября был призван, сейчас рад, что удалось повидаться с семьей. Хоть это и короткая побывка, но для солдата нет ничего лучше, чем увидеть своих родных, это лучшая награда. Через 10 дней поедем обратно, чтобы другая смена приехала, тоже отдохнули, увидели свои семьи, и потом уже вернемся с победой. Поначалу было, конечно, нелегко, но сейчас уже все привыкли. Ребята все у нас хорошие. Мы на позитиве все.

Позывной «Вольт»