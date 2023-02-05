Военнослужащие из Башкирии продолжают прибывать в краткосрочный отпуск

Военнослужащие, в том числе и мобилизованные, продолжают прибывать в отпуск. На неделе в Башкортостан приехала очередная группа. Солдаты находят время не только для своей семьи. Они участвуют в памятных мероприятиях и проводят беседы в школах. К примеру, один из шаймуратовцев встретился с ученицей 9 класса, которая написала ему письмо на фронт. Полгода солдат хранил его и пообещал вернуться и пообщаться с девочкой.
На Советскую площадь близкие солдат прибывают задолго до автобусов с бойцами. После построения военнослужащих и возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову – время самых крепких объятий. Эмоции переполняют не только женщин – чувствам поддаются и бойцы.
Мобилизованные отпускники дома пробудут 10 дней, после которых они вновь вернутся в зону СВО. Бойцы приехали домой организованно, уезжать будут также. Для их комфортного передвижения по поручению Радия Хабирова были выделены специальные автобусы. Полгода военнослужащие были на передовой, и только близкие замечают, как сильно они за это время изменились.
Свой отпуск бойцы проводят не только дома. На передовой солдаты получали много писем от незнакомых людей, и вот, вернувшись домой, военнослужащий с позывным «Шах» встретился с той самой школьницей, чью весточку читал, сидя в окопе. Письмо получил еще в сентябре и пообещал себе: как только вернется на Родину, они обязательно встретятся.
Все письма военнослужащий бережно хранил в полиэтиленовом файле. У Элины же теперь на память от бойца мягкая игрушка и белые цветы. В долгу не осталась и она сама. Девятиклассница подарила шаймуратовцу записную книжку. В акции «Письма на фронт» принимали участие все ее одноклассники. Кто получит в руки слова поддержки, школьники не знали, а вот их имена солдаты не забудут.
Поддерживают бойцов не только словом, но и делом. 120 яиц, несколько килограммов муки – и все тесто с любовью нарезается в домашнюю лапшу. Продукт пополнит состав гуманитарного груза. Так мамы, жены и жительницы села Старокуручево решили поддержать тех, кто находится вдали от Родины.
Семья Мрясовых решила приготовить и отправить на фронт домашнюю тушенку. На подмогу пришли родные и друзья. Закатанные банки с мясом также отправятся к башкирским бойцам.
По мере возможности каждый вносит лепту в общее дело. Жители республики показали сплоченность и единение. Бойцам такой крепкий тыл дома помогает не падать духом и не отступать в деле защиты интересов Родины.