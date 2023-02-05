Радий Хабиров и Роман Новиков обсудили крупные дорожные проекты, реализуемые в Башкирии

На неделе обсудили судьбу крупных дорожных проектов, которые реализуются в республике. Об их финансировании Радий Хабиров поговорил на встрече с главой Росавтодора Романом Новиковым. Глава федерального дорожного агентства ознакомился с ходом строительства нового участка трассы М-7 в обход пяти населенных пунктов. По итогу встречи, кстати, стало известно, что Восточный выезд могут сдать на год раньше. Впрочем, речь зашла не только о проектах. Говорили и о том, что смертность на дорогах в республике значительно снизилась.
Два моста, шесть развязок, 17 сельхозпроездов предстоит возвести за два года. Проект обхода пяти населенных пунктов на трассе М-7 подразумевает строительство 65 километров автодороги с нуля. Главу республики Радия Хабирова и руководителя федерального дорожного агентства Романа Новикова знакомят с большой стройкой. На объекте сейчас работает порядка 500 человек и 350 единиц техники. Новая дорога входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург, известного как трасса М-12.
Не только строительство дороги, но и сразу возведение объектов придорожного сервиса. Одновременно со сдачей новой трассы здесь планируется введение в эксплуатацию четырех зеркальных многофункциональных комплексов с заправками, зонами отдыха, пунктами питания.
Исаметово, Верхнеяркеево, Ишкарово, Лаяшты и Асяново. Через все эти населенные пункты проходит федеральная трасса М-7. Это не только неудобно для водителей, но и небезопасно, шумно и пыльно для местных жителей. Но уже через пару лет здесь должна установиться тишина. По крайней мере, весь транзитный транспорт поедет в обход.
Во время своего визита в нашу республику руководитель Росавтодора обсудил с Главой Башкортостана в формате рабочего совещания и остальные дорожные проекты. В целом на развитие федеральной дорожной сети республика должна получить в ближайшие годы дополнительно 19 миллиардов рублей.
Обсудили во время рабочего совещания также планы по расширению до четырех полос трассы Р-240 на обходе города Стерлитамака. А вот по Восточному выезду Радий Хабиров выразил надежду, что объект сдадут до конца текущего года.
Почти 14 километров. Восточный выезд соединит центральную часть Уфы с М-5. После завершения строительства от проспекта Салавата Юлаева до федеральной трассы можно будет проехать за 10 минут. В перспективе эту дорогу планируют продлить, чтобы достичь основной цели – соединить через город М-5 и М-7.
33 метра длиной и весом более 60 тонн. Это последняя балка нового путепровода рядом с Зинино. На этой неделе на объекте завершили монтаж основных элементов пролётного строения. Работы велись непосредственно над железнодорожными путями с временной остановкой движения поездов. Все 36 балок установлены, в ближайшее время мостовики приступят к следующему этапу строительных работ.
Ширина путепровода – чуть больше 25 метров. Развязка подразумевает по две полосы для движения в каждом из направлений. Параллельно строители ведут работы по сооружению песчаного основания дороги. По предварительным расчетам, на отсыпку подходов к строящемуся путепроводу уйдет около 600 тысяч кубометров ПГС. Объект должны сдать в эксплуатацию в третьем квартале этого года.