Радий Хабиров и Роман Новиков обсудили крупные дорожные проекты, реализуемые в Башкирии

У нас есть федеральные трассы М-7, М-5, Р-240, и вы представляете, они строились долгие годы, а тут в течение двух лет появится ещё одна трасса, которая пересекает север нашей республики слева направо, и всё это за два года. Поэтому здесь, безусловно, у нас слаженная работа, очень, на мой взгляд, эффективная. Вот мы сегодня посмотрели, как ведутся работы на обходе, как мы поняли, они ведутся с опережением графика, что важно, потому что в следующем году в рамках поручения Президента мы эту дорогу должны сдать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан