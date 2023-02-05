Радий Хабиров и Роман Новиков обсудили крупные дорожные проекты, реализуемые в Башкирии

На неделе обсудили судьбу крупных дорожных проектов, которые реализуются в республике. Об их финансировании Радий Хабиров поговорил на встрече с главой Росавтодора Романом Новиковым. Глава федерального дорожного агентства ознакомился с ходом строительства нового участка трассы М-7 в обход пяти населенных пунктов. По итогу встречи, кстати, стало известно, что Восточный выезд могут сдать на год раньше. Впрочем, речь зашла не только о проектах. Говорили и о том, что смертность на дорогах в республике значительно снизилась.

Два моста, шесть развязок, 17 сельхозпроездов предстоит возвести за два года. Проект обхода пяти населенных пунктов на трассе М-7 подразумевает строительство 65 километров автодороги с нуля. Главу республики Радия Хабирова и руководителя федерального дорожного агентства Романа Новикова знакомят с большой стройкой. На объекте сейчас работает порядка 500 человек и 350 единиц техники. Новая дорога входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург, известного как трасса М-12.

У нас есть федеральные трассы М-7, М-5, Р-240, и вы представляете, они строились долгие годы, а тут в течение двух лет появится ещё одна трасса, которая пересекает север нашей республики слева направо, и всё это за два года. Поэтому здесь, безусловно, у нас слаженная работа, очень, на мой взгляд, эффективная. Вот мы сегодня посмотрели, как ведутся работы на обходе, как мы поняли, они ведутся с опережением графика, что важно, потому что в следующем году в рамках поручения Президента мы эту дорогу должны сдать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не только строительство дороги, но и сразу возведение объектов придорожного сервиса. Одновременно со сдачей новой трассы здесь планируется введение в эксплуатацию четырех зеркальных многофункциональных комплексов с заправками, зонами отдыха, пунктами питания.

Фото №1 - Радий Хабиров и Роман Новиков обсудили крупные дорожные проекты, реализуемые в Башкирии

Исаметово, Верхнеяркеево, Ишкарово, Лаяшты и Асяново. Через все эти населенные пункты проходит федеральная трасса М-7. Это не только неудобно для водителей, но и небезопасно, шумно и пыльно для местных жителей. Но уже через пару лет здесь должна установиться тишина. По крайней мере, весь транзитный транспорт поедет в обход.

Во время своего визита в нашу республику руководитель Росавтодора обсудил с Главой Башкортостана в формате рабочего совещания и остальные дорожные проекты. В целом на развитие федеральной дорожной сети республика должна получить в ближайшие годы дополнительно 19 миллиардов рублей.

На территории Республики Башкортостан реализуется 9 федеральных объектов общей протяженностью более 200 километров. Ввод этих объектов в эксплуатацию по годам пятилетнего плана в пределах трёхлетнего бюджетного цикла – предусмотрено 26 километров в этом году, 45 в 2024 и 80 км в 2025-м.

Роман Новиков, руководитель Федерального дорожного агентства
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Обсудили во время рабочего совещания  также планы по расширению до четырех полос трассы Р-240 на обходе города Стерлитамака. А вот по Восточному выезду Радий Хабиров выразил надежду, что объект сдадут до конца текущего года.

Именно на это работаем, потому что у нас есть ясное понимание: если мы остановим строительство Восточного выезда в силу недофинансирования или в силу каких-то причин, потом раскачиваться будет опять тяжело, на это могут уйти годы. Я считаю, в принципе, порог невозврата мы прошли, потому что основные базовые объёмы мы уже выполнили. Поэтому в случае поддержки Федерального дорожного агентства, я думаю, что к концу этого года Восточный выезд мы сдадим. И мы его очень ждём.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Почти 14 километров. Восточный выезд соединит центральную часть Уфы с М-5. После завершения строительства от проспекта Салавата Юлаева до федеральной трассы можно будет проехать за 10 минут. В перспективе эту дорогу планируют продлить, чтобы достичь основной цели – соединить через город М-5 и М-7.

33 метра длиной и весом более 60 тонн. Это последняя балка нового путепровода рядом с Зинино. На этой неделе на объекте завершили монтаж основных элементов пролётного строения. Работы велись непосредственно над железнодорожными путями с временной остановкой движения поездов. Все 36 балок установлены, в ближайшее время мостовики приступят к следующему этапу строительных работ.

Обустройство пролётного строения, то есть это омоналичивание этих балок в совместную единую конструкцию, устройство гидроизоляции, выравнивающего слоя, монтаж карнизных блоков, монтаж переходных плит, сопряжение с насыпью деформационных швов, установка перильного барьерного ограждения, дренажной водоотводной системы и укладка асфальтобетонного покрытия.

Василий Чекуров, директор мостоотряда №30

Ширина путепровода – чуть больше 25 метров. Развязка подразумевает по две полосы для движения в каждом из направлений. Параллельно строители ведут работы по сооружению песчаного основания дороги.  По предварительным расчетам, на отсыпку подходов к строящемуся путепроводу уйдет около 600 тысяч кубометров ПГС. Объект должны сдать в эксплуатацию в третьем квартале этого года.

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