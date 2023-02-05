Социальная догазификация в Башкирии: как стать участником программы

Дороги в республике прокладывают не только для автомобилей, но и для голубого топлива. В Башкортостане полным ходом реализуется программа догазификации. С начала ее действия трубопроводные магистрали дотянули до 30 тысяч домов, 19 тысяч семей уже пользуются газом. В этом году из бюджета региона на развитие инфраструктуры планируют направить 219 миллионов рублей. Кроме того, изменился и номинал сертификата.
Один поворот газовой задвижки – и мечта становится реальностью. Теперь дом Севил Кагармановой газифицирован на 100%. Провести голубое топливо удалось практически бесплатно. Многодетная семья получила от государства сертификат на догазификацию. Денег хватило и на оборудование, и на его подключение. Теперь большие суммы за свет уже в прошлом.
Бесплатный газ до границ участков проводят по социальной программе, которую инициировал Президент России Владимир Путин. Дальше в дело вступает поддержка республиканских властей. Льготные категории жителей Башкортостана могут подать заявку на сертификат в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на оплату строительных работ, поставку и монтаж газового оборудования. Раньше такую помощь могли получить только участники Великой Отечественной войны, инвалиды и многодетные семьи. Теперь же к этому списку добавилась ещё одна категория людей.
Республиканская программа по выдаче сертификатов на догазификацию стала серьёзной поддержкой для жителей Башкортостана. Только в 2022 льготами воспользовалось больше двух тысяч семей. А в январе этого года сертификаты получили ещё почти 100 жителей региона. Больше всего заявок – из Иглинского, Уфимского, Кармаскалинского, Баймакского и Абзелиловского районов.
Подать заявление на догазификацию можно на сайте Госуслуг, в МФЦ или по старинке – в отделении газовой службы по месту жительства. Главным условием для участия в программе является наличие технической возможности подключения дома к сети газоснабжения. Узнать об этом можно в газовой компании. Там же жителей республики могут сориентировать и по списку документов, где их брать и куда подавать.
Программа по доведению голубого топлива до пользователей в Башкортостане будет действовать до 2025 года. А значит, время, чтобы получить субсидии и льготы, ещё есть. Мечты осуществляют по всей республике.
Общая протяженность газовых сетей республики уже превысила 51 тысячу километров. При этом площадь жилья, отапливаемая газом, за последний год увеличилась на 4%, превысив отметку в 50 млн квадратных метров. В рейтинге субъектов России по догазификации Башкортостан сейчас занимает одно из лидирующих мест, находясь на четвертой позиции.