Социальная догазификация в Башкирии: как стать участником программы

Дороги в республике прокладывают не только для автомобилей, но и для голубого топлива. В Башкортостане полным ходом реализуется программа догазификации. С начала ее действия трубопроводные магистрали дотянули до 30 тысяч домов, 19 тысяч семей уже пользуются газом. В этом году из бюджета региона на развитие инфраструктуры планируют направить 219 миллионов рублей. Кроме того, изменился и номинал сертификата.

Один поворот газовой задвижки – и мечта становится реальностью. Теперь дом Севил Кагармановой газифицирован на 100%. Провести голубое топливо удалось практически бесплатно. Многодетная семья получила от государства сертификат на догазификацию. Денег хватило и на оборудование, и на его подключение. Теперь большие суммы за свет уже в прошлом.

Бесплатный газ до границ участков проводят по социальной программе, которую инициировал Президент России Владимир Путин. Дальше в дело вступает поддержка республиканских властей. Льготные категории жителей Башкортостана могут подать заявку на сертификат в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на оплату строительных работ, поставку и монтаж газового оборудования. Раньше такую помощь могли получить только участники Великой Отечественной войны, инвалиды и многодетные семьи. Теперь же к этому списку добавилась ещё одна категория людей.

По программе социальной догазификации с ноября пошлого года к тем категориям, которые до этого пользовались льготами, добавились семьи участников специальной военной операции. А с января этого года стоимость сертификатов для всех участников программы «Социальная догазификация» стала 100 тысяч рублей. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Республиканская программа по выдаче сертификатов на догазификацию стала серьёзной поддержкой для жителей Башкортостана. Только в 2022 льготами воспользовалось больше двух тысяч семей. А в январе этого года сертификаты получили ещё почти 100 жителей региона. Больше всего заявок – из Иглинского, Уфимского, Кармаскалинского, Баймакского и Абзелиловского районов.

Подать заявление на догазификацию можно на сайте Госуслуг, в МФЦ или по старинке – в отделении газовой службы по месту жительства. Главным условием для участия в программе является наличие технической возможности подключения дома к сети газоснабжения. Узнать об этом можно в газовой компании. Там же жителей республики могут сориентировать и по списку документов, где их брать и куда подавать.

Программа по доведению голубого топлива до пользователей в Башкортостане будет действовать до 2025 года. А значит, время, чтобы получить субсидии и льготы, ещё есть. Мечты осуществляют по всей республике.

В рамках догазификации было заключено более 32,5 тысячи договоров, до 31 тысячи домовладений, до границ земельных участков, мы газопроводы уже подвели. Из них 19 тысяч уже пользуются газом, это более 70 тысяч человек. Мы построили 2,6 тысячи км газопроводов в 1428 населенных пунктах. Альберт Лукманов, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Уфа»