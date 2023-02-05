В Уфе продолжается строительство масштабных спортивных объектов

А так происходит «выход на вертикаль» – наращивание колонн и стен и, главное, закрепление горизонтальной поверхности. Еще месяц назад здесь не было ни одного этажа, а сейчас залиты перекрытия первых двух из них. Уже видны контуры будущей соревновательной чаши и 25-метрового бассейна. Центр борьбы будет многофункциональным. Здесь планируется культивировать разные виды – от классической греко-римской и национального курэша до грэпплинга и панкратиона. Для этого установят в специальных соревновательных и тренировочных залах порядка 15 ковров. Поместятся представители и других дисциплин.