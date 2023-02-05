В Уфе продолжается строительство масштабных спортивных объектов

В столице республики полным ходом идет строительство сразу нескольких крупных сооружений. На этой неделе Радий Хабиров рассказал, как возводят центр гребного слалома в микрорайоне Инорс. Объект появится в Уфе к 450-летию города. Уже завершены бетонные работы по руслу канала. Также продолжается строительство центра борьбы. И практически готов к сдаче республиканский центр детско-юношеского футбола.
Плетением вот таких замысловатых узлов из арматуры и специальной проволоки рабочие укрепляют каркас лестничного пролета будущего центра борьбы. Спортсооружение растет на глазах, по сантиметру обрастая внутри и снаружи.
А так происходит «выход на вертикаль» – наращивание колонн и стен и, главное, закрепление горизонтальной поверхности. Еще месяц назад здесь не было ни одного этажа, а сейчас залиты перекрытия первых двух из них. Уже видны контуры будущей соревновательной чаши и 25-метрового бассейна. Центр борьбы будет многофункциональным. Здесь планируется культивировать разные виды – от классической греко-римской и национального курэша до грэпплинга и панкратиона. Для этого установят в специальных соревновательных и тренировочных залах порядка 15 ковров. Поместятся представители и других дисциплин.
В состав спорткомплекса войдут универсальный концертный зал с амфитеатром на 3,5 тысячи мест, а также музей борьбы. Добавьте к этому гостиницу, фитнес, спа и бассейн.
А это микрорайон Инорс, и здесь продолжается строительство комплекса сооружений для гребного слалома – уникального объекта, аналогов которому нет в России. Ведь по задумке тренироваться и участвовать в соревнованиях спортсмены смогут даже зимой.
Такой мозаикой из камней рабочие укрепляют береговую линию. Здесь уже завершены все бетонные работы по руслу канала. Он соединит озеро Теплое с рекой Уфа. 350-метровый будущий комплекс будет состоять из стартового, финишного и промежуточного бассейнов. На искусственных порогах можно будет регулировать скорость потока воды.
Тем временем уже готовится к сдаче республиканский центр детско-юношеского футбола. Он строится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Запуск объекта планируется уже в марте этого года. Сейчас в манеже ведутся заключительные работы, а также благоустройство территории. В центре детско-юношеского футбола предусмотрено четыре раздевалки с санузлами и душевыми, а также медицинский пункт. На футбольном поле размером 90 на 55 метров в день смогут заниматься 320 детей.
Крупные спортивные сооружения построят к 450-летию Уфы. Всего к 2024 году в регионе планируется возвести и реконструировать порядка 17 объектов. На сегодняшний день Башкортостан занимает второе место в стране по числу спортивных объектов, уступая только Москве.