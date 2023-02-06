В Уфе ушел из жизни 101-летний ветеран ВОВ Вячеслав Беляев

В башкирской столице на 102 году жизни скончался ветеран ВОВ Вячеслав Иванович Беляев. Он родился в многодетной семье в селе Кувыково Кушнаренковского района Башкирии. После окончания четырех классов его семья переехала в Благовещенск на постоянное место жительства, сообщили в администрации Ленинского района Уфы.
Начал трудовую деятельность в РайПотребСоюзе, подсобником. В 1936 году поступил учиться в Бирский торговый техникум, после окончания которого работал продавцом, кладовщиком на складе. В октябре 1940 году Вячеслав Беляев был призван в ряды Красной Армии. Присягу принял в ноябре 1940 года в 70-м Стрелковом полку, который дислоцировался в Читинской области. Всю войну служил телефонистом в 377-м Стрелковом полку. Окончание войны встретил в сентябре 1945 года в Японии, демобилизовался в августе 1946 года.
После войны и до 1954 года Вячслав Беляев служил в дивизионе конвойного взвода милиции в Уфе. Также он плодотворно трудился на Судоремонтном заводе до выхода на пенсию.
Воинский путь Вячеслава Беляева отмечен Благодарностью от имени Верховного Главнокомандующего, медалью «За Отвагу», орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За победу над Японией», медалью «Жукова», а в мирное время ему было присвоено почетное звание «Ветеран труда».
Вячеслав Иванович Беляев вместе с женой воспитали дочь и двоих сыновей.
Фото: администрация Ленинского района.