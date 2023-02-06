В Уфе ушел из жизни 101-летний ветеран ВОВ Вячеслав Беляев

Начал трудовую деятельность в РайПотребСоюзе, подсобником. В 1936 году поступил учиться в Бирский торговый техникум, после окончания которого работал продавцом, кладовщиком на складе. В октябре 1940 году Вячеслав Беляев был призван в ряды Красной Армии. Присягу принял в ноябре 1940 года в 70-м Стрелковом полку, который дислоцировался в Читинской области. Всю войну служил телефонистом в 377-м Стрелковом полку. Окончание войны встретил в сентябре 1945 года в Японии, демобилизовался в августе 1946 года.