Национальные игры на открытом воздухе, горячее чаепитие и полезные встречи. В Кармаскалинском районе прошли «Зимние игры». Мероприятие организовано в рамках конкурса «Трезвое село».
Деревня Куллярово победила на районном этапе и вышла на республиканский уровень. По этому случаю сельчане решили провести многонациональные игры народов республики под открытым небом. На зимний сабантуй приехали представители Архангельского, Гафурийского, Аургазинского районов. В программе были забеги с коромыслом, метание колец по мишеням и не только. Была также дегустация национальных блюд. Участники убеждены, что такое праздник в первую очередь является показателем дружбы и единства народов.