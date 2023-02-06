В колледже УУНИТ стартовал месячник «Я – патриот и гражданин России»

В рамках мероприятия прошли спортивные состязания, в которых приняли участие шесть команд. Они соревновались на скорость, силу, ловкость и сплоченность. В итоге были выявлены победители в различных эстафетах.

Как отметили организаторы, в рамках месячника запланировано большое количество других мероприятий: экскурсии по историческим местам и музеям боевой славы, а также изучение улиц, связанных с именами героев. Почетными гостями церемонии стали представители не только вуза, но и общественных организаций, а также советник Главы Башкортостана по вопросам патриотического воспитания.

Мы традиционно проводим в колледже мероприятия по патриотическому воспитанию. Думаю, что в наше непростое время это очень важно. Ребята с удовольствием принимают в них участие, что, конечно же, нас радует, потому что мы видим, с каким трепетом относятся студенты к истории своей Родины. В рамках месячника у нас запланировано большое количество мероприятий. Это экскурсии по историческим местам и музеям боевой славы у нас в республике, а также изучение улиц, связанных с именами героев.

Ильмира Товышева, директор колледжа УУНИТ
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