В колледже УУНИТ стартовал месячник «Я – патриот и гражданин России»

В рамках мероприятия прошли спортивные состязания, в которых приняли участие шесть команд. Они соревновались на скорость, силу, ловкость и сплоченность. В итоге были выявлены победители в различных эстафетах.
Как отметили организаторы, в рамках месячника запланировано большое количество других мероприятий: экскурсии по историческим местам и музеям боевой славы, а также изучение улиц, связанных с именами героев. Почетными гостями церемонии стали представители не только вуза, но и общественных организаций, а также советник Главы Башкортостана по вопросам патриотического воспитания.