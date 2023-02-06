В колледже УУНИТ стартовал месячник «Я – патриот и гражданин России»

Мы традиционно проводим в колледже мероприятия по патриотическому воспитанию. Думаю, что в наше непростое время это очень важно. Ребята с удовольствием принимают в них участие, что, конечно же, нас радует, потому что мы видим, с каким трепетом относятся студенты к истории своей Родины. В рамках месячника у нас запланировано большое количество мероприятий. Это экскурсии по историческим местам и музеям боевой славы у нас в республике, а также изучение улиц, связанных с именами героев.

Ильмира Товышева, директор колледжа УУНИТ