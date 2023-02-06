Минлесхоз Башкирии выставил на торги для предпринимателей 14 лотов

Минлесхоз Башкирии выставил для предпринимателей на торги 14 лотов, общий объем заготовок древесины составил 9 тысяч кубометров на территориях Иглинского, Зианчуринского и Архангельского сельсоветов.

В пресс-службе ведомства рассказали, что аукцион состоится 27 февраля. Заявки на участие в торгах будут приниматься с 6 по 21 февраля.