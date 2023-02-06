Минлесхоз Башкирии выставил на торги для предпринимателей 14 лотов

Минлесхоз Башкирии выставил для предпринимателей на торги 14 лотов, общий объем заготовок древесины составил 9 тысяч кубометров на территориях Иглинского, Зианчуринского и Архангельского сельсоветов.

Фото №1 - Минлесхоз Башкирии выставил на торги для предпринимателей 14 лотов

В пресс-службе ведомства рассказали, что аукцион состоится 27 февраля. Заявки на участие в торгах будут приниматься с 6 по 21 февраля. 

Вся информация о проведении аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте torgi.gov.ru/new/public и utp.sberbank-ast.ru.  

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