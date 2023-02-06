19-летний парень из Башкирии отправился на 11 лет в колонию за попытку сбыта наркотиков

19-летний житель Белорецка за попытку сбыта наркотиков отправился на 11 лет в колонию строгого режима. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
В марте прошлого года оперативники задержали на улице Стахановской ранее судимого парня и в ходе досмотра обнаружили у него свёрток, обмотанный скотчем. Находку изъяли и направили на экспертизу. В свертке находились 5 пакетиков.
На парня завели уголовное дело. Свою вину он не признал. Суд отменил условное наказание по предыдущему приговору и отправил злоумышленника в колонию строгого режима на 11 лет.
Фото: МВД по РБ.