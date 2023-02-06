19-летний парень из Башкирии отправился на 11 лет в колонию за попытку сбыта наркотиков

Молодой человек на допросе пояснил, что несколько лет является наркопотребителем и, дабы улучшить своё материальное положение, решил устроиться курьером-закладчиком наркотиков. Для этого он связался в мессенджере с «оптовиком» и приступил к преступной деятельности. От неизвестного лица белоречанин получил сообщение с указанием адреса, где находится оптовая партия товара и забрал её. Полицейскими парень был остановлен как раз перед тем, как он собирался сделать тайники с содержимым свёртка.

пресс-служба МВД по РБ