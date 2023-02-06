19-летний парень из Башкирии отправился на 11 лет в колонию за попытку сбыта наркотиков

19-летний житель Белорецка за попытку сбыта наркотиков отправился на 11 лет в колонию строгого режима. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - 19-летний парень из Башкирии отправился на 11 лет в колонию за попытку сбыта наркотиков

В марте прошлого года оперативники задержали на улице Стахановской ранее судимого парня и в ходе досмотра обнаружили у него свёрток, обмотанный скотчем. Находку изъяли и направили на экспертизу. В свертке находились 5 пакетиков.

Молодой человек на допросе пояснил, что несколько лет является наркопотребителем и, дабы улучшить своё материальное положение, решил устроиться курьером-закладчиком наркотиков. Для этого он связался в мессенджере с «оптовиком» и приступил к преступной деятельности. От неизвестного лица белоречанин получил сообщение с указанием адреса, где находится оптовая партия товара и забрал её. Полицейскими парень был остановлен как раз перед тем, как он собирался сделать тайники с содержимым свёртка.

пресс-служба МВД по РБ

На парня завели уголовное дело. Свою вину он не признал. Суд отменил условное наказание по предыдущему приговору и отправил злоумышленника в колонию строгого режима на 11 лет.

Фото: МВД по РБ.

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