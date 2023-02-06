Пьяный житель Башкирии жестоко расправился с собакой на глазах 12-летнего сына

В Салаватском районе мужчина жестоко расправился с собакой на глазах 12-летнего сына. Накануне суд вынес ему приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дуванского района.

Вопиющий случай произошел в июле прошлого года. В селе Ярославка во дворе собственного дома подсудимый в нетрезвом виде подвесил свою собаку за ошейник на деревянной балке и ударил ножом в область шеи. От полученной травмы несчастное животное скончалось.