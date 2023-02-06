В Башкирии пожилым сельчанам напомнили о возможности бесплатного проезда до больницы и обратно

В Башкирии пенсионеры из сел могут доехать до медицинских учреждений бесплатно. Об этом напомнила министр труда республики Ленара Иванова в своем телеграм-канале. 

Фото №1 - В Башкирии пожилым сельчанам напомнили о возможности бесплатного проезда до больницы и обратно

По словам главы ведомства, льготой могут воспользоваться люди старше 65 лет. Для этого нужно получить назначение врача и специальная мобильная группа довезет пациента до больницы и обратно домой.

По назначению лечащего врача жителей сельских населенных пунктов старше 65 лет доставляют в медицинские организации бесплатно, благодаря федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ

На сегодняшний день мобильные бригады уже доставили в больницы и поликлиники более 8 тысяч человек из 1 455 населенных пунктов. Кроме того, на дому обслужили около 300 нуждающихся в медицинской помощи.

В больницы и поликлиники ветеранов привозит специальная мобильная бригада по приглашению врачей. Списки формируют в медицинских организациях.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ

Пожилых людей отвозят и привозят обратно на специальном автотранспорте, оборудованном электроподъемником для комфортного доступа в салон пациентов в инвалидных колясках.

По данным Росстата, в деревнях и селах Башкирии проживают 240,5 тысячи человек старше 65 лет и инвалидов.

Для того чтобы воспользоваться услугами мобильных бригад, необходимо обратиться в поликлинику или фельдшерско-акушерский пункт по месту жительства.

Телефоны и адреса социальных и медицинских учреждений, которые могут вам помочь, указаны на сайте http://rcson.mintrudrb.ru/posts/234138 

Кроме того, всю информацию по этой услуге можно также получить по телефону горячей линии республиканского центра социального обслуживания населения: 8 (800) 775 00 14. 

Фото: Минтруда РБ.

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