В Башкирии пожилым сельчанам напомнили о возможности бесплатного проезда до больницы и обратно

В Башкирии пенсионеры из сел могут доехать до медицинских учреждений бесплатно. Об этом напомнила министр труда республики Ленара Иванова в своем телеграм-канале.
По словам главы ведомства, льготой могут воспользоваться люди старше 65 лет. Для этого нужно получить назначение врача и специальная мобильная группа довезет пациента до больницы и обратно домой.
На сегодняшний день мобильные бригады уже доставили в больницы и поликлиники более 8 тысяч человек из 1 455 населенных пунктов. Кроме того, на дому обслужили около 300 нуждающихся в медицинской помощи.
Пожилых людей отвозят и привозят обратно на специальном автотранспорте, оборудованном электроподъемником для комфортного доступа в салон пациентов в инвалидных колясках.
По данным Росстата, в деревнях и селах Башкирии проживают 240,5 тысячи человек старше 65 лет и инвалидов.
Для того чтобы воспользоваться услугами мобильных бригад, необходимо обратиться в поликлинику или фельдшерско-акушерский пункт по месту жительства.
Телефоны и адреса социальных и медицинских учреждений, которые могут вам помочь, указаны на сайте http://rcson.mintrudrb.ru/posts/234138
Кроме того, всю информацию по этой услуге можно также получить по телефону горячей линии республиканского центра социального обслуживания населения: 8 (800) 775 00 14.
Фото: Минтруда РБ.