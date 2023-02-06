В Уфе проходит первенство Башкирии по скалолазанию

Участниками первенства стали 200 юных спортсменов из Белорецка, Салавата, Учалов и Уфы.
Преодолевать «трудность» – одна из основных обязанностей каждого скалолаза. Так называется дисциплина этого вида спорта. В отличие от «скорости» главное здесь пройти трассу без срывов. Еще одна дисциплина – боулдеринг. Это серия коротких и максимально сложных трасс. Многое зависит от того, какой маршрут проложили организаторы.
Внутренние соревнования открывают новые возможности для юных спортсменов. По итогам республиканских стартов будет сформирована команда, которая выступит на первенстве округа.
Интерес к скалолазанию с годами только нарастает. Его популярность требует улучшения инфраструктуры, настолько велико число желающих заниматься. Башкирские спортсмены мечтают о высотном скалодроме. Его появление позволит проводить всероссийские соревнования. В Белорецке в прошлом году появилась десятиметровая стена. В Уфу на соревнования приехало почти три десятка участников из этого города.
Участие в первенстве приняли спортсмены от 10 до 19 лет. Все они разделены на четыре возрастные категории. В дисциплине «скорость» уфимцы выиграли в шести из восьми. В самой старшей победу одержали Полина Коноплина из Белорецка и уфимец Владислав Моторин. В трудности уфимцы и белоречане по четыре раза поднимались на верхнюю ступень пьедестала. В категории 18-19 лет снова победила Полина Коноплина, а у юношей ее земляк Ярослав Гарабурдо.