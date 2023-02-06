В Уфе проходит первенство Башкирии по скалолазанию

Участниками первенства стали 200 юных спортсменов из Белорецка, Салавата, Учалов и Уфы.

Преодолевать «трудность» – одна из основных обязанностей каждого скалолаза. Так называется дисциплина этого вида спорта. В отличие от «скорости» главное здесь пройти трассу без срывов. Еще одна дисциплина – боулдеринг. Это серия коротких и максимально сложных трасс. Многое зависит от того, какой маршрут проложили организаторы.

Более сложная трасса, я считаю, красная. Зеленая легче. Я ее почти "топнула". Просто у меня в конце соскользнула рука. Динара Файзуллина, участница соревнований

Внутренние соревнования открывают новые возможности для юных спортсменов. По итогам республиканских стартов будет сформирована команда, которая выступит на первенстве округа.

Отбирается сборная на 2024 год и дополнительно спортсмены будут включены в сборную 2023 года. Ближайшие соревнования – это первенство России в Перми в марте. Кроме того, в Уфе до этого состоится первенство Приволжского федерального округа. Буквально через две недели. Любовь Степанова, председатель Федерации скалолазания Республики Башкортостан

Интерес к скалолазанию с годами только нарастает. Его популярность требует улучшения инфраструктуры, настолько велико число желающих заниматься. Башкирские спортсмены мечтают о высотном скалодроме. Его появление позволит проводить всероссийские соревнования. В Белорецке в прошлом году появилась десятиметровая стена. В Уфу на соревнования приехало почти три десятка участников из этого города.

27 человек мы привезли на первенство Республики Башкортостан. Перед этим проходили отборочные соревнования. По итогам сформировалась команда, которая приехала бороться за республиканские призы. Елена Коноплина, тренер по скалолазанию Белорецкой спортивной школы олимпийского резерва