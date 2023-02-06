В Баймаке после ремонта открылись учебный корпус и мастерские агропромышленного колледжа

По словам Радия Хабирова, договоренность о необходимости ремонта в ряде учреждений среднего профессионального образования была достигнута в прошлом году. Уже в ближайшее время ремонтные работы завершатся в Башкирском сельскохозяйственном профессиональном колледже в Аскино, в Мишкинском агропромышленном колледже и корпусе Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Радий Хабиров отметил, что на колледжах лежит большая ответственность по подготовке квалифицированных кадров для разных отраслей экономики. Получать знания и жить ребята должны в хороших, современных условиях, заключил глава республики.