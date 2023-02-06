В Уфе школьникам рассказали, как поступить в столичный вуз

В Уфе Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге провела встречу с абитуриентами, которые хотят поступать в столичные вузы. Мероприятие прошло на территории молодежного пространства «Йэшлек Хаус».

Школьникам рассказали о том, на что обращать внимание при подаче документов в московский вуз. Кроме того, землякам ассоциация оказывает поддержку и помощь по различным вопросам. О том, как можно жить, учиться и параллельно трудоустроиться рассказали студенты столичных вузов, а также о том, как портфолио достижений может добавить дополнительные баллы к ЕГЭ