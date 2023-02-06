Жители Башкирии могут проголосовать за участника этнофестиваля «Ясна Музыка»

В Первом Приволжском молодёжном этнофестивале «Ясна Музыка» принимает участием солист оркестра Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» Юлай Касимов.
Как сообщают в пресс-службе Управления по культуре и искусству Уфы, в шорт-лист проекта попадут 10 исполнителей и коллективов.
Проект позволяет продемонстрировать красоту народной музыки и песни, но в новом современном звучании, новых аранжировках и формах. Фестиваль собирает талантливую творческую молодежь 18-35 лет — профессиональных, самодеятельных артистов и музыкальные коллективы из Приволжского федерального округа.
Проголосовать за музыканта можно на сайте организатора. Голосование продлится до 16 февраля. Итоги будут объявлены 18 февраля на Празднике национальных дедов Морозов. Финал и гала-концерт пройдут 3-5 мая в городе Чебоксары.