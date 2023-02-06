В Минздраве Башкирии рассказали о самочувствии девочки, на которую упала наледь

Стало известно состояние 10-летней девочки из Стерлитамака, на которую упала наледь с козырька балкона жилого дома.

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения региона, пациентку перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Её состояние оценивается как средней степени тяжести. Девочка проходит реабилитацию.

Напомним, несчастный случай произошёл 3 февраля. Девочка с мамой вышла из пункта выдачи товаров, который расположен на первом этаже, когда на семью упал снег и лёд. Малышка получила черепно-мозговую травму.