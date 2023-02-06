В Башкирии девушка напала на своего сожителя с ножом

В Мелеузовском районе задержали 20-летнюю девушку, которая напала на 21-летнего сожителя с ножом. В полицию обратились врачи, которые госпитализировали молодого человека.

Выяснилось, что девушка ушла гулять с подругами. Она пообещала парню вернуться в определенное время, однако сильно задержалась. Между сожителями произошла ссора, во время которой девушка напала на парня с ножом. Она сразу вызвала скорую помощь.