Жительница Башкирии ударила полицейского лопатой

Следственный комитет Белорецкого района расследует нападение на полицейского. Фигуранткой уголовного дела стала 55-летняя жительница села Серменево.
Полицейские получили сообщение об ограблении. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому подозреваемых. Их встретила женщина, которая была недовольна визитом полицейских. Когда оперативник и сожитель сельчанки отправились к служебному автомобилю, она подбежала к полицейскому и ударила его лопатой по голове и спине. После этого она ударила и автомобиль сотрудников. Ей удалось разбить стекло задней двери.