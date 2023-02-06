Жительница Башкирии ударила полицейского лопатой

Полицейские получили сообщение об ограблении. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому подозреваемых. Их встретила женщина, которая была недовольна визитом полицейских. Когда оперативник и сожитель сельчанки отправились к служебному автомобилю, она подбежала к полицейскому и ударила его лопатой по голове и спине. После этого она ударила и автомобиль сотрудников. Ей удалось разбить стекло задней двери.