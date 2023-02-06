В Башкирии определили город, который лидирует по вводу жилья

В Башкирии определили город, который лидирует по темпам строительства. Глава Минстроя Егор Родин рассказал, что выдающихся успехов в жилищном строительстве достиг Бирск, где только за прошлый год ввели в два раза больше квадратных метров жилья, чем в 2021 году.