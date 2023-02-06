В Башкирии примут закон о помощи с переездом ищущим работу

В Башкирии планируют принять закон, который предусматривает финансовую поддержку при переезде в другую местность для тех, кто ищет работу. Инициативу поддержал глава республики Радий Хабиров.

По информации пресс-службы Государственного собрания региона, ранее такую поддержку оказывали граждане, которые признавались безработными. В новом законе будет предусмотрена помощь для зарегистрированных в центре занятости населения соискателям, которые готовы к переезду в другой населенный пункт.