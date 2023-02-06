Безопасность на дорогах и цифровизация ФАПов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Новая программа переселения из аварийного жилья, цифровизация ФАПов и снижение смертности на дорогах. Радий Хабиров провел оперативное совещание в правительстве. По каждому из направлений глава республики поставил задачи. Кроме того, был заслушан доклад о реализации инвестпроекта предприятия «Башкирское мороженое», которое в перспективе может стать одним из крупнейших производителей в стране.

Аварийное жилье – одна из проблем, решить которую раз и навсегда невозможно. Каждый год список пополняют очередные дома. За последние три года новоселье смогли отпраздновать почти 7 тысяч человек. В этом году в эксплуатацию введут еще 4 дома, после чего одна программа по переселению завершится и начнется реализация другой. В нее войдут объекты, признанные аварийными с 2017 по 2022 год.

Весь этот реестр ведется в электронной системе, все граждане могут получить доступ к нему. Там порядка 600 домов в 40 муниципальных районах, это примерно 14 тысяч граждан. Общая площадь – 230 тысяч кв. метров. Данная информация содержится на сайте реформы ЖКХ. Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

В республике преодолена планка в 3 миллиона квадратных метров введенного жилья. Лидеры по темпам роста – Бирск, Туймазы и Стерлитамак. В целом ситуация хорошая, впрочем, есть и проблемные вопросы. Радий Хабиров, например, отметил социальные объекты, которые не удалось сдать вовремя.

Та же инорсовская школа, сколько я там ругался, перенос баймакской поликлиники – 5-6 объектов если бы еще смогли дорешать, было бы хорошо. Деньги очень тяжело даются, где-то федеральные, где-то республиканские. Не надо затягивать. Вот я уже говорил о футбольном манеже, ну на пустом месте поймали проблему. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Активно строятся и фельдшерско-акушерские пункты в селах. С 2019 года возвели почти 300 ФАПов. В планах – сделать столько же до конца 25-го. Во многих уже реализована возможность открыть больничный лист и проводить телемедицинские консультации. В остальных медпунктах идет дооснащение.

Это уже дальнейшая цифровизация ФАПов, дооснащение их электрокардиографами, чтобы информация сразу уходила в кардиоцентр и пациент был вовремя маршрутизирован в республиканские учреждения. Это спасет ему жизнь. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Радий Хабиров поручил минимизировать число ФАПов, которые находятся в аварийном состоянии. При этом нужно учитывать мнение жителей, организуя медпункты в доступных местах с учетом удобного подхода для пожилых.

На совещании также затронули ситуацию на дорогах. В республике на 11% снизилось число ДТП, а количество погибших и вовсе на 15%. Положительная динамика наблюдается в последние годы, и это не просто случайность, а результат совокупных мер. Власти, например, активно устанавливают камеры фото- и видеофиксации, обновляют дорожные знаки и ремонтируют дороги.

Радий Хабиров напомнил о своем поручении создать реестр проблемных дорог, в развитие которых будут вкладываться деньги. Чиновники также должны представить варианты снижения аварийности на отдельных участках трасс.

Придете в понедельник ко мне с предложением, как и по дороге Уфа – Бирск – Янаул, что вы хотите делать. Я еще хотел задать вопрос: эти наши действия привели к результату? – Как только мы с вами вмешались, один погибший после этого. А было семь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На совещании с докладом выступило и руководство группы компаний «Нерал», которой принадлежит предприятие «Башкирское мороженое». На его базе строится еще одна фабрика. Проект состоит из трех этапов, один из которых уже сдан. В случае полной реализации в 2025 году предприятие войдет в десятку лидеров по производству мороженого в стране.

Мы поставили самое высокотехнологичное оборудование, запустили новые линии, новую котельную. Николай Онацкий, директор финансового департамента концерна «Интел Ко» группы компаний «Нерал»