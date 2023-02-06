Безопасность на дорогах и цифровизация ФАПов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Новая программа переселения из аварийного жилья, цифровизация ФАПов и снижение смертности на дорогах. Радий Хабиров провел оперативное совещание в правительстве. По каждому из направлений глава республики поставил задачи. Кроме того, был заслушан доклад о реализации инвестпроекта предприятия «Башкирское мороженое», которое в перспективе может стать одним из крупнейших производителей в стране.

Аварийное жилье – одна из проблем, решить которую раз и навсегда невозможно. Каждый год список пополняют очередные дома. За последние три года новоселье смогли отпраздновать почти 7 тысяч человек. В этом году в эксплуатацию введут еще 4 дома, после чего одна программа по переселению завершится и начнется реализация другой. В нее войдут объекты, признанные аварийными с 2017 по 2022 год.

Весь этот реестр ведется в электронной системе, все граждане могут получить доступ к нему. Там порядка 600 домов в 40 муниципальных районах, это примерно 14 тысяч граждан. Общая площадь – 230 тысяч кв. метров. Данная информация содержится на сайте реформы ЖКХ.

Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

В республике преодолена планка в 3 миллиона квадратных метров введенного жилья. Лидеры по темпам роста – Бирск, Туймазы и Стерлитамак. В целом ситуация хорошая, впрочем, есть и проблемные вопросы. Радий Хабиров, например, отметил социальные объекты, которые не удалось сдать вовремя.

Фото №1 - Безопасность на дорогах и цифровизация ФАПов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Та же инорсовская школа, сколько я там ругался, перенос баймакской поликлиники – 5-6 объектов если бы еще смогли дорешать, было бы хорошо. Деньги очень тяжело даются, где-то федеральные, где-то республиканские. Не надо затягивать. Вот я уже говорил о футбольном манеже, ну на пустом месте поймали проблему.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Активно строятся и фельдшерско-акушерские пункты в селах. С 2019 года возвели почти 300 ФАПов. В планах – сделать столько же до конца 25-го. Во многих уже реализована возможность открыть больничный лист и проводить телемедицинские консультации. В остальных медпунктах идет дооснащение.

Уфимская волна

Это уже дальнейшая цифровизация ФАПов, дооснащение их электрокардиографами, чтобы информация сразу уходила в кардиоцентр и пациент был вовремя маршрутизирован в республиканские учреждения. Это спасет ему жизнь.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Радий Хабиров поручил минимизировать число ФАПов, которые находятся в аварийном состоянии. При этом нужно учитывать мнение жителей, организуя медпункты в доступных местах с учетом удобного подхода для пожилых.

На совещании также затронули ситуацию на дорогах. В республике на 11% снизилось число ДТП, а количество погибших и вовсе на 15%. Положительная динамика наблюдается в последние годы, и это не просто случайность, а результат совокупных мер. Власти, например, активно устанавливают камеры фото- и видеофиксации, обновляют дорожные знаки и ремонтируют дороги.

Радий Хабиров напомнил о своем поручении создать реестр проблемных дорог, в развитие которых будут вкладываться деньги. Чиновники также должны представить варианты снижения аварийности на отдельных участках трасс.

Придете в понедельник ко мне с предложением, как и по дороге Уфа – Бирск – Янаул, что  вы хотите делать. Я еще хотел задать вопрос: эти наши действия привели к результату? – Как только мы с вами вмешались, один погибший после этого. А было семь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На совещании с докладом выступило и руководство группы компаний «Нерал», которой принадлежит предприятие «Башкирское мороженое». На его базе строится еще одна фабрика. Проект состоит из трех этапов, один из которых уже сдан. В случае полной реализации в 2025 году предприятие войдет в десятку лидеров по производству мороженого в стране.

Мы поставили самое высокотехнологичное оборудование, запустили новые линии, новую котельную.

Николай Онацкий, директор финансового департамента концерна «Интел Ко» группы компаний «Нерал»

Радий Хабиров уже традиционно обратил внимание управленческой команды на помощь военнослужащим. Чиновникам поручено оперативно реагировать на запросы с передовой, снабжая бойцов всем необходимым. Кроме того, глава региона напомнил о недавнем указе относительно выплат участникам добровольческих батальонов по истечении полугода службы. Обещанные деньги должны поступать на счет солдат также своевременно и без промедления.

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