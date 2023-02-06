Безопасность на дорогах и цифровизация ФАПов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Новая программа переселения из аварийного жилья, цифровизация ФАПов и снижение смертности на дорогах. Радий Хабиров провел оперативное совещание в правительстве. По каждому из направлений глава республики поставил задачи. Кроме того, был заслушан доклад о реализации инвестпроекта предприятия «Башкирское мороженое», которое в перспективе может стать одним из крупнейших производителей в стране.
Аварийное жилье – одна из проблем, решить которую раз и навсегда невозможно. Каждый год список пополняют очередные дома. За последние три года новоселье смогли отпраздновать почти 7 тысяч человек. В этом году в эксплуатацию введут еще 4 дома, после чего одна программа по переселению завершится и начнется реализация другой. В нее войдут объекты, признанные аварийными с 2017 по 2022 год.
В республике преодолена планка в 3 миллиона квадратных метров введенного жилья. Лидеры по темпам роста – Бирск, Туймазы и Стерлитамак. В целом ситуация хорошая, впрочем, есть и проблемные вопросы. Радий Хабиров, например, отметил социальные объекты, которые не удалось сдать вовремя.
Активно строятся и фельдшерско-акушерские пункты в селах. С 2019 года возвели почти 300 ФАПов. В планах – сделать столько же до конца 25-го. Во многих уже реализована возможность открыть больничный лист и проводить телемедицинские консультации. В остальных медпунктах идет дооснащение.
Радий Хабиров поручил минимизировать число ФАПов, которые находятся в аварийном состоянии. При этом нужно учитывать мнение жителей, организуя медпункты в доступных местах с учетом удобного подхода для пожилых.
На совещании также затронули ситуацию на дорогах. В республике на 11% снизилось число ДТП, а количество погибших и вовсе на 15%. Положительная динамика наблюдается в последние годы, и это не просто случайность, а результат совокупных мер. Власти, например, активно устанавливают камеры фото- и видеофиксации, обновляют дорожные знаки и ремонтируют дороги.
Радий Хабиров напомнил о своем поручении создать реестр проблемных дорог, в развитие которых будут вкладываться деньги. Чиновники также должны представить варианты снижения аварийности на отдельных участках трасс.
На совещании с докладом выступило и руководство группы компаний «Нерал», которой принадлежит предприятие «Башкирское мороженое». На его базе строится еще одна фабрика. Проект состоит из трех этапов, один из которых уже сдан. В случае полной реализации в 2025 году предприятие войдет в десятку лидеров по производству мороженого в стране.
Радий Хабиров уже традиционно обратил внимание управленческой команды на помощь военнослужащим. Чиновникам поручено оперативно реагировать на запросы с передовой, снабжая бойцов всем необходимым. Кроме того, глава региона напомнил о недавнем указе относительно выплат участникам добровольческих батальонов по истечении полугода службы. Обещанные деньги должны поступать на счет солдат также своевременно и без промедления.