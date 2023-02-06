Советник Главы ДНР поблагодарил бойцов из Башкирии за службу

Спасибо за защиту русского Донбасса. Советник Главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский посетил расположение мобилизованных из Башкортостана. Подразделение было сформировано на территории Пензенской области, но основной костяк военнослужащих составляют уроженцы нашего региона.

В это подразделение мы уже приезжали ранее, привозили гуманитарную помощь, оргтехнику и квадрокоптеры. И, по словам военнослужащих, всё это уже пригодилось в боевых условиях. На этот раз в сопровождении советника Главы ДНР заехали на позицию глубокой ночью. Пока личный состав отдыхает, встречаемся с командованием.

– А есть у ребят понимание того, что они защищают свою Родину? Не ДНР отдельную, а всю Россию? Игорь Кимаковский, советник Главы ДНР

Если мы это здесь не закончим, то это придет в наши дома. Эта раковая опухоль проникнет и в другие регионы России. У меня тут много сослуживцев, бойцов, с которыми мы тут плотно общаемся. Разговариваем. Казалось бы, зачем мы сюда пришли? Они говорят, что если мы сейчас здесь это не остановим, они придут в наши дома, будут убивать наших жен, матерей, родителей. Поэтому понимание, зачем они здесь, очень сильное. Позывной «Иртыш», заместитель командира подразделения

В круглосуточном режиме работает медицинская часть. В подразделении несколько докторов, один из которых – главный врач одной из центральных районных больниц Башкортостана. Отправился в зону проведения спецоперации по зову сердца.

Мне позвонили из военкомата, сказали, что меня призывают, и я не задумывался даже, сразу пошел. Медикаментов хватает, постоянно приходит гуманитарная помощь. Спасибо за это Радию Хабирову. Мы со своей стороны будем следить за военнослужащими, чтобы у них было хорошее здоровье. К нам также обращаются и местные жители, им тоже оказываем бесплатную медицинскую помощь. Позывной «Прага»

Обеспеченность подразделения необходимыми спецсредствами и гуманитарной помощью обсуждают за чашкой кофе. Все продукты на столе – из Башкортостана. Бойцы ни в чем не нуждаются, говорят командиры. Боевые задачи выполняются. Отмечают необходимость побед и на информационном поле.

В Донецке, например, отец стоит на линии фронта, его жена в трёх км идёт на работу, а ребенок в 4 км идет в школу. И когда они выходят из дома, не факт, что они вернутся обратно. Потому что сколько детей у нас погибло за это время. Для них на Украине даже эту картинку не открывали. Не показывали, что у нас тут дети гибнут. Не показывали нашу печально знаменитую «Аллею ангелов». Игорь Кимаковский, советник Главы ДНР

Сейчас среди ночи мы, конечно, разбудили ребят. Но решили осмотреть условия, в которых они проживают в блиндаже. Он рассчитан на 6 человек. Спальные места и здесь, и с этой стороны. Ну и здесь довольно тепло, несмотря на то, что на улице минусовая температура. Ребята своими силами его копали, обустраивали. Все стройматериалы привезли вместе с гуманитарной помощью из Башкортостана. Конвои ходят регулярно. И возможно, в скором времени подразделение перебросят в другое место. Придется заново создавать условия для жизни. Естественно, этот блиндаж никто разбирать и забирать с собой не будет. Поэтому гуманитарка со стройматериалами пригодится уже на других позициях.

Советник Главы ДНР привез ребятам сигареты, конфеты. И целую коробку писем от детей со всей России. Мобилизованные в первую очередь вскрывают конверты и читают послания.

Для любого солдата всегда очень важна поддержка и детей, и родственников, и близких. Это очень важно и поднимает дух. Сегодня была информация, что наши пошли вперёд, что продолжилось наступление, будем продвигаться. И это очень сильно поднимает боевой дух солдат. Позывной «Башкир»

Узнав, что мы из Уфы, из соседних блиндажей тоже приходят военнослужащие, чтобы передать приветы своим родным. В целях безопасности использование мобильных телефонов на позициях ограничено.

Хочу передать привет родным и близким, друзьям, товарищам. Жив, здоров, у нас всё хорошо, привет Уфе. Позывной «104»

Привет родным, родителям, жене, детям, привет городам Салават и Стерлитамак, у меня всё хорошо. Позывной «Док»

Свои приветы жителям и главе республики передал и советник Главы ДНР Игорь Кимаковский, который отметил личную заботу Радия Хабирова о своих земляках. Настоящими героями он назвал и мобилизованных, которые защищают мирное население Донбасса.

Это русские мужики настоящие. И каждый из них – герой. Когда пришли повестки, они собрали необходимое и поехали. Они понимали, куда едут. И сейчас помогают отстаивать русский мир на Донбассе. Низкий вам поклон и спасибо. Игорь Кимаковский, советник Главы ДНР