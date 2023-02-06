Советник Главы ДНР поблагодарил бойцов из Башкирии за службу

Спасибо за защиту русского Донбасса. Советник Главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский посетил расположение мобилизованных из Башкортостана. Подразделение было сформировано на территории Пензенской области, но основной костяк военнослужащих составляют уроженцы нашего региона.
В это подразделение мы уже приезжали ранее, привозили гуманитарную помощь, оргтехнику и квадрокоптеры. И, по словам военнослужащих, всё это уже пригодилось в боевых условиях. На этот раз в сопровождении советника Главы ДНР заехали на позицию глубокой ночью. Пока личный состав отдыхает, встречаемся с командованием.
В круглосуточном режиме работает медицинская часть. В подразделении несколько докторов, один из которых – главный врач одной из центральных районных больниц Башкортостана. Отправился в зону проведения спецоперации по зову сердца.
Обеспеченность подразделения необходимыми спецсредствами и гуманитарной помощью обсуждают за чашкой кофе. Все продукты на столе – из Башкортостана. Бойцы ни в чем не нуждаются, говорят командиры. Боевые задачи выполняются. Отмечают необходимость побед и на информационном поле.
Сейчас среди ночи мы, конечно, разбудили ребят. Но решили осмотреть условия, в которых они проживают в блиндаже. Он рассчитан на 6 человек. Спальные места и здесь, и с этой стороны. Ну и здесь довольно тепло, несмотря на то, что на улице минусовая температура. Ребята своими силами его копали, обустраивали. Все стройматериалы привезли вместе с гуманитарной помощью из Башкортостана. Конвои ходят регулярно. И возможно, в скором времени подразделение перебросят в другое место. Придется заново создавать условия для жизни. Естественно, этот блиндаж никто разбирать и забирать с собой не будет. Поэтому гуманитарка со стройматериалами пригодится уже на других позициях.
Советник Главы ДНР привез ребятам сигареты, конфеты. И целую коробку писем от детей со всей России. Мобилизованные в первую очередь вскрывают конверты и читают послания.
Узнав, что мы из Уфы, из соседних блиндажей тоже приходят военнослужащие, чтобы передать приветы своим родным. В целях безопасности использование мобильных телефонов на позициях ограничено.
Свои приветы жителям и главе республики передал и советник Главы ДНР Игорь Кимаковский, который отметил личную заботу Радия Хабирова о своих земляках. Настоящими героями он назвал и мобилизованных, которые защищают мирное население Донбасса.
Не только словом, но и делом Донецкая народная республика готова поддерживать наших мобилизованных. Наряду с гуманитарной помощью из Башкортостана, ДНР также будет проводить работу по отработке заявок военнослужащих.