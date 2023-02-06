В Башкирии отремонтировали сельскую спортшколу за 19 млн рублей

19 млн рублей на спорт в Илишевском районе. В селе Верхнеяркеево отремонтировали школу, в которой занимаются несколько сотен ребят ежедневно – приезжают из соседних деревень и посёлков. Старые стены, полы и оборудование не обновлялись четверть века. Работы провели благодаря поддержке Минспорта республики.

Перевернули с ног на голову и вернули в лучшем виде. Здание спортшколы в Илишевском районе отремонтировали, переделали интерьер, закупили новый инвентарь. Во время ремонта воспитанники школы имени Мусы Гареева занимались в спортзалах учебных заведений.

Борцы настроены на новые победы в соревнованиях. Одну из них привезли несколько дней назад.