В Башкирии отремонтировали сельскую спортшколу за 19 млн рублей

19 млн рублей на спорт в Илишевском районе. В селе Верхнеяркеево отремонтировали школу, в которой занимаются несколько сотен ребят ежедневно – приезжают из соседних деревень и посёлков. Старые стены, полы и оборудование не обновлялись четверть века. Работы провели благодаря поддержке Минспорта республики.
Перевернули с ног на голову и вернули в лучшем виде. Здание спортшколы в Илишевском районе отремонтировали, переделали интерьер, закупили новый инвентарь. Во время ремонта воспитанники школы имени Мусы Гареева занимались в спортзалах учебных заведений.
Борцы настроены на новые победы в соревнованиях. Одну из них привезли несколько дней назад.
Капитального ремонта в школе не было с 1996 года. Его провели спустя 26 лет при поддержке Минспорта республики. Начали в конце прошлого года. Работали без выходных, справились за четыре месяца.