«Праведник»: на российские экраны выходит фильм о подвиге партизана из Башкирии

Спаситель
человеческих судеб. В середине февраля на российские экраны выходит фильм «Праведник»,
посвященный подвигу уроженца Башкирии Николая Киселёва. В годы Великой
Отечественной войны советский политрук и партизан вывел с оккупированной
фашистами территории более 200 евреев, которым грозило истребление. Путь в 1,5
тысячи км через белорусские леса занял около двух месяцев.
Миссия на уровне невыполнимой – вывести несколько сотен человек с оккупированной врагом территории. К тому же большая часть из них – женщины, дети и старики. Это кадры трейлера фильма «Праведник», который совсем скорой выйдет на российские экраны. Главный герой – партизан Николай Киселев, который, подобно Моисею, должен проложить дорогу к спасению для евреев. Все основано на реальных событиях, а сам Киселев – уроженец села Богородское Благовещенского района нашей республики.
В селе есть небольшой музей, где отдельная экспозиция посвящена Николаю Киселеву. Здесь собраны многочисленные публикации в СМИ и книги о герое. Благодаря архивным документам удалось восстановить его родословную.
Путь группы Николая Киселева был опасным и сложным. Шли в основном по ночам. Не раз они натыкались на засады, и партизанам приходилось вступать в бой с противником. Не обошлось и без потерь. Но в итоге Киселев достойно выполнил задание. За линию фронта он вывел 218 человек. Изначально его хотели арестовать сотрудники контрразведки, посчитав дезертиром. Спасенные Николаем евреи вступились и рассказали о том, что произошло. История подвига далеко не сразу получила широкую огласку.
О событиях того времени сняты документальные фильмы «Список Киселева. Спасенные из ада» и «Никогда больше». В Москве появился сквер имени Николая Киселева, улица, названная в его честь, есть в белорусском селе Долгиново, откуда он вывел евреев. Но звание героя ему не присвоили. Тем не менее в Благовещенском районе уверены, что он его достоин. К тому же Израильский институт Яд ва-Шем присвоил Николаю Киселеву звание «Праведник народов мира».
В Благовещенске есть памятник Николаю Киселеву. Скульптура в полный рост отображает один из эпизодов тяжелого перехода. На руках у него девочка Берта, которая постоянно плакала, и был высок риск, что враг обнаружит группу. Даже отец с матерью не могли утихомирить малышку, и только на руках у Николая Киселева она успокаивалась. С ребенком на руках партизан и пересек линию фронта. Так жизнь победила саму смерть.