«Праведник»: на российские экраны выходит фильм о подвиге партизана из Башкирии

Спаситель человеческих судеб. В середине февраля на российские экраны выходит фильм «Праведник», посвященный подвигу уроженца Башкирии Николая Киселёва. В годы Великой Отечественной войны советский политрук и партизан вывел с оккупированной фашистами территории более 200 евреев, которым грозило истребление. Путь в 1,5 тысячи км через белорусские леса занял около двух месяцев.



Миссия на уровне невыполнимой – вывести несколько сотен человек с оккупированной врагом территории. К тому же большая часть из них – женщины, дети и старики. Это кадры трейлера фильма «Праведник», который совсем скорой выйдет на российские экраны. Главный герой – партизан Николай Киселев, который, подобно Моисею, должен проложить дорогу к спасению для евреев. Все основано на реальных событиях, а сам Киселев – уроженец села Богородское Благовещенского района нашей республики.

В селе есть небольшой музей, где отдельная экспозиция посвящена Николаю Киселеву. Здесь собраны многочисленные публикации в СМИ и книги о герое. Благодаря архивным документам удалось восстановить его родословную.

Путь группы Николая Киселева был опасным и сложным. Шли в основном по ночам. Не раз они натыкались на засады, и партизанам приходилось вступать в бой с противником. Не обошлось и без потерь. Но в итоге Киселев достойно выполнил задание. За линию фронта он вывел 218 человек. Изначально его хотели арестовать сотрудники контрразведки, посчитав дезертиром. Спасенные Николаем евреи вступились и рассказали о том, что произошло. История подвига далеко не сразу получила широкую огласку.

О событиях того времени сняты документальные фильмы «Список Киселева. Спасенные из ада» и «Никогда больше». В Москве появился сквер имени Николая Киселева, улица, названная в его честь, есть в белорусском селе Долгиново, откуда он вывел евреев. Но звание героя ему не присвоили. Тем не менее в Благовещенском районе уверены, что он его достоин. К тому же Израильский институт Яд ва-Шем присвоил Николаю Киселеву звание «Праведник народов мира».