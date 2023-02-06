В Уфе стартовало первенство России по биатлону среди юниоров и юниорок

За звание сильнейших борются 185 спортсменов из 28 регионов страны в возрасте от 19 до 21 года. Первой гонкой в программе уфимских соревнований был суперспринт – относительно новая дисциплина, которая еще незнакома даже некоторым любителям биатлона.
Две гонки – за два часа. Именно такой формат у одной из самых молодых биатлонных дисциплин. Суперспринт пока не входит в программу крупных международных соревнований, но успешно обкатывается на другом уровне. Вот и на стартовавшем в воскресенье первенстве России по биатлону прошли сразу два суперспринта – у юниоров и юниорок.
Сначала прошла квалификационная гонка на 4,5 километра в формате обычного спринта с двумя огневыми рубежами. Правда, и штрафной круг за промах в два раза меньше – 75 метров. Тридцать сильнейших отбираются в финал, который проходит через два часа после окончания спринта. Эта гонка выглядит уже как масс-старт, все тридцать спортсменов стартуют одновременно и проходят пять километров с четырьмя огневыми рубежами. Получается очень короткая и динамичная гонка.
Михаил Морилов из Ханты-Мансийского автономного округа с трудом попал в финал, заняв 27-е место. Однако в масс-старте Морилов отработал на ноль и с четвертого огневого рубежа спортсмен уходил с десятисекундным отрывом. Но удержать его не сумел. В финишном створе с ним разобрался Андрей Остапий из Свердловской области, став первым победителем соревнований в Уфе.
Лучший результат в суперспринте среди спортсменов из Башкортостана у Владислава Зотова, он занял 22-е место. Улучшить положение дел наши биатлонисты смогут уже завтра. Во вторник в Уфе пройдут две смешанные эстафеты, а в четверг большие масс-старты у юниоров и юниорок.