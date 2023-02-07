В Уфе лишенный прав водитель сбил пешехода

Накануне в Уфе водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 41-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло около дома №132В по улице Менделеева, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
За рулем иномарки находился 37-летний мужчина. В ходе проверки документов выяснилось, что в прошлом году он был лишен водительского удостоверения за пьяное вождение.
Пешехода доставили в больницу с множественными травмами. Водителя отстранили от управления ТС, а автомобиль поместили на спецстоянку.
Фото: ГИБДД по Уфе.