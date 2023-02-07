В Уфе лишенный прав водитель сбил пешехода

Накануне в Уфе водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 41-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло около дома №132В по улице Менделеева, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

За рулем иномарки находился 37-летний мужчина. В ходе проверки документов выяснилось, что в прошлом году он был лишен водительского удостоверения за пьяное вождение.

Ранее водитель привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством, будучи лишенным такого права и управление автомашиной, не зарегистрированной в установленном порядке, в отношении него составлены административные материалы по части 4 статьи 12.7 КоАП РФ, части 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ. пресс-служба ГИБДД по Уфе

Пешехода доставили в больницу с множественными травмами. Водителя отстранили от управления ТС, а автомобиль поместили на спецстоянку.