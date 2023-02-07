В Башкирии в результате ДТП пострадали четыре человека

В воскресенье, пятого февраля, в Баймакском районе Башкирии столкнулись автомобили Lada-2110 и Lada Kalina. ДТП произошло на 124 километре дороги Магнитогорск - Ира, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ходе проверки выяснилось, что 63-летний водитель "Десятки" выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с "Калиной", за рулем которой находилась 21-летняя девушка.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также двое пассажиров "Калины". Им потребовалась медицинская помощь. Выяснилось, что юная автоледи не имела водительского удостоверения.