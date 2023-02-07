В 2023 году в 16 домах Уфы отремонтируют системы водоснабжения и водотведения

В башкирской столице запланирован ремонт систем водоснабжения и водоотведения в жилых домах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Уфы.
Системы водоснабжения и водоотведения будут отремонтированы в 16 многоквартирных домах. Ремонтные работы будут проводиться в текущем году.
Работы проведут по проспекту Октября, 50, 119/3 по улицам Харьковская, 114; Транспортная, 38; Российская, 96/1; Революционная, 99, 109; Набережная р. Уфы, 37/1; Краснодонская, 28; Комсомольская, 12/1, 16/1, 125/1; Зайнуллы Расулева, 8; Владивостокская, 11/1; Айская, 58; 50-летия Октября, 30.
Фото: Администрация Уфы.